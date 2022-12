Diplomácia

Orbán Viktor a laoszi miniszterelnökkel tárgyalt

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán Brüsszelben megbeszélést folytatott Phankham Viphavanhnal, a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság miniszterelnökével - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.



A tárgyaláson megemlékeztek Laosz és Magyarország diplomáciai kapcsolatfelvételének 60. évfordulójáról, amelynek az is aktualitást ad, hogy Laosz már megnyitotta új nagykövetségét Budapesten, Magyarország pedig jövőre emeli nagykövetségi szintre diplomáciai képviseletét Vientiánban.



Orbán Viktor kifejezte örömét, hogy e válsággal terhelt időkben is sikerül folyamatosan erősíteni Magyarország és Laosz gazdasági együttműködését.



A két miniszterelnök a világpolitikai helyzetet is értékelte; az orosz-ukrán háború kapcsán egyetértettek az azonnali tűzszünet és a béketárgyalások fontosságában, "olaj helyett hideg vizet kell önteni a tűzre" - idézte a tárgyalófeleket Havasi Bertalan.