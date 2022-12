Energiaválság

Inkább leszerelik a hőmérőket több iskolában, hogy ne derüljön ki, milyen hideg van bent

Az állami előírás alapján legalább 20 fokra kell felfűteni az általános iskolákat. 2022.12.14 07:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lezárták a radiátorokat és mindössze 16 fok van egy kőbányai általános iskola folyosóin - erről beszélt az RTL Híradónak az intézmény könyvtárosa. Állítása szerint hétfő reggel a könyvtárban is csak 17 fokot mért, pedig az állami előírás alapján legalább 20 fokra kell felfűteni az általános iskolákat. A PDSZ olyan intézményről is tud, ahol a hőmérőket is leszerelték azért, hogy a tanárok ne mérhessék a hőmérsékletet.