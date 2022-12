Járvány

Három fertőzés fenyeget egyszerre hazánkban - itt a tridémia

Három felső légúti betegség ütötte fel a fejét hazánkban. Egyszerre fertőz az influenza, a koronavírus és az RSV. 2022.12.14 07:33 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jakab Ferenc virológus professzor szerint rémisztően hangzik a tridémia kifejezés, azonban pánikra semmi ok - még akkor sem, ha egyszerre fertőződnénk meg mindhárom vírussal.



"Nem számítok és nem tartok attól, nagy arányú kórházi fertőzés jelenne meg újra, azt gondolom, mind a három betegség, amiről beszélünk, jelenleg otthon átvészelhető fertőzésnek számít. Biztos hogy több légúti fertőzött lesz, nem csak a virális, hanem a bakteriális fertőzések száma is megnő, de feltételezhetően ezeknek a súlyossága nem éri el az előző évekét" - hangsúlyozta a virológus az Atv Híradóban.



Az úgynevezett óriássejtes RNS-vírus, röviden az RSV, a felnőtteknél egyszerű náthaként jelentkezik, csecsemőkre és a kisgyermekekre azonban veszélyt jelenthet.



Nyúl Zoltán, a PTE Gyermekklinikájának osztályvezetője szerint a felnőtteknél és nagyobb gyerekeknél sokszor már a sokadik vírussal való találkozásról beszélünk, ott egy közönséges nátha formájában le tud zajlani a fertőzés, azonban a veszélyeztetett csoportba tartozó gyerekek esetében súlyos, intenzív osztályos kezelést igénylő betegség alakulhat ki.



Szabó Gábor gyermekorvos pedig arra figyelmeztetett: amikor a fertőzés már légzési nehezítettséget okoz, szapora légzést, nehéz légzést, erős köhögést, akkor viszont azonnal orvoshoz kell fordulni, mert adott esetben légúti támogatás, ne adj isten lélegeztetés válhat szükségessé.



A Pécsi Tudományegyetem infektológusa szerint az előző évekhez képest nem emelkedett a fertőzések száma. Abban mindhárom szakember egyetért, hogy az oltás jelentheti a leghatékonyabb védelmet, ezért az influenza és a koronavírus esetében még most sem késő a vakcina felvétele. Az RSV vírus tekintetében csak passzív oltás létezik, amit járvány időszakában a csecsemők kaphatnak meg.