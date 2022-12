Oktatás

Oktatási nemzeti kerekasztal összehívását kezdeményezi a Pedagógusok Szakszervezete

Oktatási nemzeti kerekasztal összehívását kérte hétfőn a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)a kormánytól.



Az érdekképviseleti szervezet MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a tiltakozók közös álláspontjával megegyezően úgy gondolja, az oktatás nemzeti ügy, hosszú évek alatt kialakult súlyos válságát csak nemzeti egyetértéssel lehet megoldani.



A PSZ szeretné, ha a kormány egyeztetésre hívná az oktatás összes szereplőjét, a szakszervezeteket, a szakmai és civil szervezeteket, a diákok és szülők képviselőit.



A szakszervezet átláthatatlannak nevezte a kormány oktatásügyi egyeztetéseit.



Az államtitkárság fővárosi gimnáziumok igazgatóit hívta meg, a hétvégi kormányülésen pedig részt vett a köznevelésért felelős államtitkár és a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke is, miközben erről nem tájékoztatták a közvéleményt - írták.



A PSZ emlékeztetett: korábban kormánybiztos kinevezését kérték az oktatás problémáinak megoldására, de a miniszterelnök ezt nem teljesítette, "holott már régen nem a pedagógusok bérharcáról van szó".



A sztrájkbizottság tagjaként a PSZ továbbra is egyeztet a sztrájkkövetelésekről a kormány képviselőjével, de most a nyilvános, az átlátható és a széles körű szakmai egyeztetésnek jött el az ideje - fogalmaztak a közleményben.



Hozzátették: a 2022/23-as tanév első fele a tiltakozásokkal telt el, a folytatást sem kerülheti el a kormány, ha nem tekinti partnernek azokat, akik éppen az oktatás reformjáért küzdenek.