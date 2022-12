Demonstráció

Elhallgatja az állami média az oktatás problémáit, erre hivatkozva tüntettek diákok

Elhallgatja az állami média az oktatás problémáit, erre hivatkozva tüntettek diákok péntek este az MTVA székházánál. Azt követelték, hogy a közpénzből működő tévé is számoljon be a hetek óta tartó tiltakozásról és ott is elmondhassák véleményüket az oktatás helyzetéről. A felszólaló diákok szerint kevés a tanár, akik pedig vannak, azok nincsenek megbecsülve.