Illegális bevándorlás

Belbiztonsági főtanácsadó: a decemberi időjárás ellenére is nő a migrációs nyomás

Az elmúlt évek gyakorlata az volt, hogy december közepére, a téli időjárás miatt mérséklődni szokott az országba belépni próbáló illegális migránsok száma, azonban idén nemhogy mérséklődne, hanem növekedést mutat a migrációs nyomás - erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1 aktuális csatornának szombat este.



Bakondi György rávilágított: nemcsak a szerb-magyar határszakaszon, hanem Törökországtól indulva végig a balkáni útvonalon is megfigyelhető ez. Mindebből arra lehet következtetni szerinte, hogy az erőszakos, csoportos betörési kísérletek az év végén és a jövő év elején is folytatódni fognak.



Bakondi György elképesztően súlyos belbiztonsági eseménynek nevezte, hogy Horgoson géppisztolyos bandák masíroztak bő két hete és tűzharc alakult ki a rivális fegyveres bandák között. Hozzátette: a szerb különleges rendőri erők azóta több száz tiltott határátlépést tervezőt fogtak el, akiket az ország belsejében levő befogadó központokba szállították. Ezek az állomások azonban nyitottak, ezért az elfogottak rövid időn belül ismét taxival megjelennek a határnál - mutatott rá. Mivel azonban a térségben jelentős rendőri erő tartózkodik, az illegális bevándorlók nem a lakott területeken jelennek meg, hanem jellemzően fás-bokros területeken húzzák meg magukat.



Kiépült üzleti birodalomra utalónak nevezte azt is, hogy az embercsempészek sokszor utalással kérik a viteldíj megtérítését, és mint mondta, az összegeket gyakran a célországból utalják.



Azzal összefüggésben, hogy a migrációs nyomás téli csökkenése nem következett be, arra mutatott rá, hogy Törökországba nagy számban érkeznek illegális bevándorlók elsősorban Irán és Szíria felől és a migránsok száma már megközelítette a 4 milliót. Ez olyan gazdasági, szociális, politikai tehertételt jelent és a lakosság türelme is elfogyni látszik, hogy nagy számban indulnak tovább a nagy embercsempész-hálózatok segítségével - mondta.