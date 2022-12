Pártok-DK

DK: nem fenyegetőzni kell, hanem megnyugtatni az embereket a megtakarításaik kapcsán!

A Demokratikus Koalíció (DK) azt javasolja a kormánynak, fenyegetőzés helyett inkább nyugtassa meg az embereket, hogy nem kíván hozzányúlni a megtakarításaikhoz.



Dobrev Klára, a DK árnyék-miniszterelnöke szombati online sajtótájékoztatóján felidézte: pénteken Varju László, a DK alelnöke egy sajtótájékoztatón arra kérte a kormányt, hogy Matolcsy György jegybankelnök a hét elején elmondott szavai kapcsán tegye világossá, nem akar hozzányúlni az emberek bankban őrzött megtakarításaihoz.



Dobrev Klára azt mondta, a Fidesz a helyzet tisztázása helyett már a sajtótájékoztató meghirdetésére is fenyegetéssel reagált, amely szerint a kormánytöbbséggel el fogja venni Varju Lászlótól a parlamenti tisztségeit, büntetőeljárás fog indulni ellene, sőt még aznap feljelentést tett ellene a jegybank is.



"Erre csak egyetlenegy dolgot lehet mondani: el a kezekkel Varju Lászlótól! Visszautasítunk minden kormányzati fenyegetést; sem az árnyékkormányt, sem a Demokratikus Koalíciót nem lehet megfélemlíteni" - fogalmazott Dobrev Klára.



Hozzátette, ebben a helyzetben nem fenyegetőzni kell, hanem tisztázni, hogy a kormány egyetért-e Matolcsy Györggyel, és hozzá akar-e nyúlni a lakossági megtakarításokhoz.



Az árnyék-miniszterelnök hangsúlyozta, sokat fognak még beszélni erről az ügyről, ha a Fidesz magyarázat és tisztázás helyett továbbra is fenyegetőzik.