Halász János feljelentést tett a NAV-nál a baloldal külföldi kampányfinanszírozása ügyében

Halász János az MTI-nek szombaton elküldött videónyilatkozatában kijelentette, hogy nem fogynak a kérdések a baloldal külföldi kampányfinanszírozásának ügyében, pedig több hatóság és a titkosszolgálatok elemző, értékelő munkája is folyamatban van.



Hozzátette, a helyzetet nem könnyíti meg, hogy Márky-Zay Péter és a többi baloldali szereplő rendszeresen ellentmondásokba keveredik.



A kampány elején elhallgatták a "guruló dollárokat", aztán több százmillióról beszéltek, végül összességében már hárommilliárd forintra derült fény - sorolta a példákat az ellentmondásokra a fideszes politikus.



Hozzátette, hogy Márky-Zay Péternek, a baloldal miniszterelnök-jelöltjének mikroadományokról szóló verzióját pedig éppen a szponzor, az Action for Democracy cáfolta meg: bevallotta, hogy intézményi adományozók is küldtek pénzt Magyarországra a választási kampány idején.



Halász János szerint a Karácsony Gergely főpolgármester főtanácsadójához köthető szervezet 1 milliárd 848 millió forinttal támogatta a Marki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországért Mozgalmat (MMM) és több magyarországi címzettnek is jelentős összegeket utalt.



Kifejtette, hogy a "lejárató cikkekért" felelős Oraculum 2020 Kft. egymilliárd forintot, míg a Bajnai Gordon-féle DatAdat 148 millió forintot kapott a külföldi civil szervezettől.



Halász János figyelemreméltónak nevezte azt is, hogy Márky-Zay mozgalma 1,4 milliárd forint összértékben utalásokat indított a DatAdat osztrák anyavállalata részére, de a magyar társasághoz is juttatott 11,7 millió forintot.



A politikus szerint érdemes megvizsgálni, hogy a kifizetések mögött milyen valós, számlával igazolható teljesítés van, hiszen ezek hiányában bűncselekmény, konkrétan költségvetési csalás megalapozott gyanúja merülhet fel.



Halász János közölte: azt várja a NAV-tól, hogy tisztázza az ügyet, és szükség esetén tegye meg a büntetőjogi lépéseket az "elmúlt három évtized legsúlyosabb botrányában".