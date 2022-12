Jótékonyság

Idén is tízezer élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros Csoport

Eddig évente 50 millió forintot fordítottak az élelmiszercsomagokra, az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt idén ez eléri a 100 millió forintot. 2022.12.09 12:42 MTI

Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is tízezer élelmiszercsomagot adományoz rászorulóknak a Mészáros Csoport a karitatív tevékenységét koordináló Pro Filii Alapítványon keresztül - jelentette be az alapítvány főtitkára a Magyar Vöröskereszttel közös pénteki sajtótájékoztatóján.



Tóth Krisztina rámutatott, hogy a kihívásokkal teli gazdasági környezet ellenére biztosítani tudják tízezer család és idős ember számára a cégcsoport termékeiből összeállított élelmiszercsomagot. Eddig évente 50 millió forintot fordítottak az élelmiszercsomagokra, az élelmiszerárak drasztikus emelkedése miatt idén ez eléri a 100 millió forintot - fűzte hozzá.



A főtitkár közölte, hogy a Mészáros Csoporthoz tartozó cégek több mint 100 dolgozója vállalta a több mint 40 tonnányi élelmiszer dobozolását, amelyeket a cégcsoporthoz tartozó Gallicoop Zrt. kamionjai juttatják el a Magyar Vöröskereszt regionális központjaiba, ahonnan a szervezet önkéntesei viszik el az adományokat a rászorulóknak. Kardos István a Magyar Vöröskereszt főigazgatója arról beszélt, hogy az orosz-ukrán háború miatt sok feladatuk van egész évben, ezért különösen fontosnak nevezte a hazai rászorulókat megsegítő karitatív akciót. A válsághelyzetben igyekeznek a menekültek ellátásán kívül a nélkülöző magyar családokon, időseken, vagy bármilyen okból szociálisan kiszolgáltatott helyzetben lévő embereken is segíteni - tette hozzá.



A főigazgató közölte, hogy öt regionális központjukba jutnak el a csomagok, ahonnan munkatársai személyesen viszik el főként nagycsaládosoknak és egyedülálló, idős embereknek.



A sajtóanyag szerint a csomagokban az alapvető élelmiszereken túl olyan termékek is helyet kaptak, amelyek ritkábban kerülhetnek a szegénységben élők asztalára: többek között pulyka húsáru, sajt, friss tojás, méz és karácsonyi keksz is részét képezi az adománynak.



A Pro Filii Alapítványt a Mészáros Csoport azzal a szándékkal hívta életre 2021-ben, hogy az elmúlt években tanúsított társadalmi felelősségvállalását elsősorban a gyermekek és családjaik számára is tervezhetőbbé, a segítségnyújtást pedig hatékonyabbá tegye.