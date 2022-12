Szálló por

Tovább romlott a levegő minősége a Sajó völgyében

Tovább romlott a levegő minősége a magas szállópor-koncentráció miatt a Sajó völgyében, Sajószentpéter mellett már Kazincbarcikán és Putnokon is veszélyes a levegő minősége - derül ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) hétfőn közzétett adataiból.



Az NNK adatai szerint egészségtelen a levegő minősége Miskolcon.



Kifogásolt minősítést kapott Székesfehérvár, Százhalombatta, Tököl, Budapest, Salgótarján, Kecskemét, Szeged, Debrecen, Nyíregyháza és Oszlár levegője.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat légszennyezettségi előrejelzése szerint lényeges változás a levegőminőségben nem valószínű, továbbra is leginkább Borsod-Abaúj-Zemplén megyében maradhat magasabb, tartósan az egészségügyi határérték feletti a szálló por koncentrációja.



Kedden egy frontzóna átvonulása várható jelentősebb csapadékkal, északnyugatira forduló széllel, ezért északkeleten valószínűleg javul a levegő minősége.



A levegőhigiénés index rendszere négy kategóriát tartalmaz: elfogadható, kifogásolt, egészségtelen és veszélyes minősítést.



Az NNK korábban felhívta a figyelmet arra, hogy a légszennyezettség különösen veszélyes a gyermekekre, a várandósokra, az idősekre és a krónikus légzőszervi, illetve szív- és érrendszeri betegségben szenvedőkre. Nekik lehetőség szerint kerülniük kell a szabadban végzett fizikai tevékenységet és a szabad levegőn tartózkodást.



Az NNK szerint ugyanakkor kedvezőtlen kültéri levegőminőség esetén is fontos a belső terek szellőztetése néhány perces kereszthuzattal, legalább naponta kétszer. Az NNK szerint a fűtési szezonban a helytelen fűtési módok alkalmazása jelentősen befolyásolja a levegőminőséget, így ne fűtsünk nedves vagy kezelt fával, műanyaggal vagy egyéb hulladékkal - kérte a szervezet.