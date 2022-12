Üzemanyag-ellátás

Szakértő: lassan nem az a kérdés, mennyibe kerül az üzemanyag, hanem az, hogy legyen

Lassan nem az a kérdés Európában, hogy mennyibe kerül a nyersolaj vagy az üzemanyag, hanem az, hogy lesz vagy nem lesz - mondta a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



Hortay Olivér szerint az egyre súlyosabb piaci feszültség Magyarországra is be fog gyűrűzni, akár veszélybe sodorhatja a benzinárstopot is.



A szakértő szerint az Európai Unió nem jöhet ki jól az Oroszország ellen bevezetett olajembargóból, a hétfőn életbe lépő intézkedések azonban Magyarország ellátásában nem fognak akut problémát okozni.



Hortay Olivér azt mondta, az embargó óriási logisztikai szervezési problémát fog okozni, mert az Európai Unió olajigényének negyedét Oroszországból biztosította. Naponta több millió hordónyi olaj helyettesítése az egyik napról a másikra rendkívüli feladat. Ilyen mennyiségű nyersolaj pótlásánál a legkisebb hiba is ellátási problémákat okozhat - hangsúlyozta a szakember, hozzátéve: ha sikerül is ezeket elkerülni, akkor is jelentős áremelkedés várható, mivel az orosznál 50 százalékkal drágább a nyugati típusú nyersolaj.



A szakértő úgy fogalmazott, az oroszok és a nagy olajkitermelők várhatóan nem fogják válasz nélkül hagyni a tengeri szállítású orosz olajra meghatározott 60 dolláros ársapka bevezetését, a legnagyobb esélye a kitermeléscsökkentésnek van, ami a világpiaci árak emelkedésével jár.



Oroszország igyekszik átirányítani exportját, ez az elmúlt hónapokban az előzetesen vártnál jobban sikerült, több nyersolajnak találtak új piacot - mondta a szakember, hozzátéve, ha az oroszok képesek átirányítani exportjukat más régiókba, akkor a szankciók értelmüket veszítik, fölöslegesen fizetik meg az európaiak ennek költségét.



Fennáll annak a veszélye is, hogy az Egyesült Államok exportkorlátozást vezet be piacának védelme érdekében. Ez pedig az EU mozgásterét tovább szűkítheti - mondta a szakértő.



Hortay Olivér hangsúlyozta, a hétfőn életbe lépő intézkedések Magyarország ellátásában nem fognak akut problémát okozni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy Magyarország az olajembargó elfogadásakor és az olajársapkáról történő tárgyalások során mentességet alkudott ki: továbbra is vásárolhat vezetéken keresztül orosz nyersolajat.



A magyar ellátásban a Barátság kőolajvezeték helyettesítésére legfeljebb az Adria vezetéken keresztül lenne mód, de ennek kapacitása korlátozott. Egy ilyen helyzet nagyon nehéz szervezési feladatok elé állítaná a Molt és Magyarországot - mondta.