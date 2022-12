Ünnep

Díszeket várnak a Sándor-palota karácsonyfájára

Felhívást tett közzé Novák Katalin államfő hivatala: díszeket várnak a Sándor-palota karácsonyfájához, amely a Szent György téren kap majd helyet.



"Elérkeztünk advent második vasárnapjához, ebben az időszakban nemcsak szívünkben készülünk az ünnepekre, hanem otthonunkat is díszbe öltöztetjük. Így tesz a Sándor-palota is, mely története során először várja határon innen és túlról érkező karácsonyi díszeket" - olvasható a sandorpalota.hu oldalon közzétett felhívásban.



A Sándor-palotában december 13-ig várják a díszeket, amelyeket személyesen is el lehet vinni vagy postán lehet elküldeni a hivatal címére (Sándor-palota, 1014 Budapest, Szent György tér 1.).



Novák Katalin köztársasági elnök a kezdeményezéssel azt szeretné, hogy közösen díszítsük fel a palota karácsonyfáját.