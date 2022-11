Pedagógusok

Tüntetnek a Belügyminisztériumnál az újabb tanárkirúgások miatt

Szerda estére tüntetést szervezett az Egységes Diákfront a Belügyminisztérium épülete elé, miután a nap folyamán nyolc, korábban polgári engedetlenségben résztvevő tanárt bocsátottak el az állásából, köztük pályakezdőket is. 2022.11.30 19:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Pintér Sándor által vezetett Belügyminisztérium a történtekkel kapcsolatban csupán annyit közölt, előre tudatták a tanárokkal, ha részt vesznek a polgári engedetlenségben, annak következménye lesz. A szerdai kormányinfón Gulyás Gergely is megszólalt az ügyben. A miniszter szerint a kormány álláspontja világos: a jogszabályokat be kell tartani, a tanároknak különösen - írja a 24.hu.



A tüntetést szervező Egységes Diákfront azzal az üzenettel hirdette meg a szerda esti eseményt, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy a hatalom semmibe nézi őket, diákokat, és a pedagógusokat is. Úgy vélik, hogy most már nem lehet megállni, addig kell menni, amíg változást nem érnek el az oktatás helyzetében.



"Hosszú hónapok példátlan tiltakozásai után nem, hogy a megoldást keresné a hatalom, hanem egyre erősebb megfélemlítő, diktatorikus eszközökhöz nyúl. Ne várjuk meg, hogy a mi tanáraink legyenek a következők!" - fogalmaztak.