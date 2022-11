Energia

Szijjártó: nagy győzelem, hogy az Európai Bíróság megállapította a paksi bővítés jogszerűségét

A bíróság elutasította Ausztria 2018-ban benyújtott keresetét, amely szerint semmissé kellene tenni a paksi beruházás európai bizottsági jóváhagyását. 2022.11.30 13:03 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagy győzelem Magyarország számára, hogy az Európai Bíróság az osztrák keresetet elutasítva szerdán megállapította, hogy a paksi bővítés minden szempontból megfelel a közösségi szabályoknak - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Bukarestben.



A tárcavezető a NATO külügyminiszteri ülésének szünetében tartott tájékoztatóján kérdésre válaszolva üdvözölte, hogy a luxembourgi székhelyű bíróság elutasította Ausztria 2018-ban benyújtott keresetét, amely szerint semmissé kellene tenni a paksi beruházás európai bizottsági jóváhagyását.



Az ítéletet nagy győzelemnek nevezte Magyarország számára az energiabiztonság szempontjából, és kiemelte, hogy az Európai Bíróság elutasította a "megalapozatlan támadás" során felsorolt állításokat.



"Az Európai Bíróság kimondta, hogy az engedélyezési folyamat teljes egészében megfelelt az európai uniós normáknak" - jelentette ki.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: hazánk kényesen ügyel arra, hogy a paksi beruházás megfeleljen a lehető legszigorúbb környezetvédelmi és egyéb szakmai követelményeknek, hiszen nyilvánvalóan a biztonság a legfontosabb kérdés egy atomerőmű építésekor.



Illetve aláhúzta, hogy a luxembourgi bírák azt is kimondták, hogy a nukleáris beruházás finanszírozása teljes mértékben megfelel az európai szabályoknak.



"Mind az engedélyezés, mind a finanszírozás szempontjából az Európai Bíróság pecsétje rajta van a paksi beruházáson" - fogalmazott.



"Még egy támadást tehát sikerült elhárítanunk, még egy akadályt sikerült elhárítanunk" - tette hozzá.



A miniszter végül arra is kitért, hogy bár az EU nem rendelt el szankciókat a nukleáris energia területén, "vannak olyan intézmények, bankok, sőt országok is, amelyek brüsszelebbek akarnak lenni Brüsszelnél, és mindenfajta jogtalan módon próbálják gátolni a paksi építkezést".



Ezen szereplőket arra szólította fel, hogy vegyék figyelembe a mostani verdiktet, miszerint a beruházás minden szempontból szabályszerű, és ne akadályozzák a projektet a jövőben, az ugyanis Magyarország energiaellátásának biztonságáról, a rezsicsökkentés eredményeinek fenntartásáról szól.