Lefoglalta a korrupcióval vádolt fideszes volt államtitkár fiának Porschéját a rendőrség.

A 24.hu által megismert vádirat szerint az ügyészség vagyonelkobzást kért a volt fideszes államtitkár hozzátartozóinál zárolt vagyonra. Az ügyészség fényt derített arra is, hogy a végrehajtói kar elnöke és Völner miként manipulálta a végrehajtói kinevezéseket, amihez más tisztviselők közreműködésére is szükség volt.



Egy 320 lóerős, tűzpiros Porsche Cayman S sportautót is lefoglalt a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Vagyon-visszaszerzési Hivatala Völner Pál korrupcióval vádolt volt fideszes igazságügyi miniszter 26 éves fiától – derült ki a 24.hu által megismert vádiratból.



Ennek fényében érdekes, hogy a legalább 83 millió forint kenőpénz átvételével vádolt volt államtitkár utolsó elérhető vagyonnyilatkozatai meglehetősen szerény képet festenek Völner Pál vagyoni helyzetéről. A 2020. januári bevallása szerint a fideszes politikus egy nyergesújfalui családi ház felével, másfél millió forintnyi részvénnyel, 15,2 millió forint megtakarítással bírt, illetve tulajdonában volt ügyvédi irodája, ahonnan azonban bevétele nem származott. Völnernek gépjárműje nem volt, mint ahogy egyéb értékes ingósága sem. Ehhez képest a politikus családtagjaitól értékes vagyontárgyakat foglaltak le.

Az eljárás részeként zár alá vették Völner Pál



- két bankszámláját, rajtuk nagyjából 7,5 millió forintot.



Lefoglalták a volt államtitkár feleségének



- három bankszámláját, több mint 8,5 millió forinttal,



- hibrid hajtású Lexus RX450H típusú terepjáróját,



- valamint egy résztulajdonában álló budapesti, VI. kerületi lakást, továbbá egy nyergesújfalui ingatlanát.



Zár alá vették Völner Pál fiának



- az említett Porsche mellett egy másik autóját is, egy szintén piros, négykerék-meghajtású Mini Cooper Countryman All4-t.



- Ötmillió forint készpénzt,



- bankszámláján 3,3 millió forintot,



- egy VII. kerületi lakást és a hozzá tartozó tárolókat,



- Győrság községben két ingatlanát,



- továbbá cégének üzletrészét.



Zárolták még Völner egyik lányának



- bankszámláját, csaknem 34 millió forinttal,



- másik lányának pedig lefoglalták



- egy gazdasági társaságban az üzletrészét.