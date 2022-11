Önkormányzat

Főpolgármester-helyettes: eddig kilencezer kérelem érkezett fővárosi lakásrezsi-támogatásra

A fővárosi lakásrezsi-támogatásra idén eddig benyújtott kérelmek száma elérte a kilencezret - közölte Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes csütörtökön, háttérbeszélgetésen.



A támogatásra az év eleje óta szeptember végéig 862 igényt nyújtottak be, október elsejétől - amikor bővítették a támogatást - november 15-ig pedig 8138 kérelem érkezett - mondta Kiss Ambrus.



Hozzátette: a benyújtott kérelmek 90 százalék érvényes, 10 százalékuknál hiánypótlásra van szükség.



Az évi 24 ezer forintos támogatást az igénylők 65 százaléka kérte, 35 százalékuk pedig az évi 48 ezer forintos támogatást - ismertette Kiss Ambrus.



Közölte, október elseje és november 15. között 250 millió forintnyi kérelem érkezett be.



A főpolgármester-helyettes kiemelte: a lakásrezsi-program folytatódik, a kérelmeket továbbra is be lehet nyújtani, a fővárosi lakásrezsi-támogatást a kerületi támogatásokkal együtt lehet igényelni.



A Fővárosi Közgyűlés augusztus végén módosította a fővárosi lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletet, amellyel jelentősen bővítették a támogatásra való jogosultságot, valamint duplájára emelték a leginkább rászoruló budapesti háztartások számára hozzáférhető támogatás összegét.



Az új rendszerben a havi 4 ezer, évi 48 ezer forintos támogatást a rászoruló háztartások, valamint azok a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek kaphatják, akik öregségi nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, ellátásuk havi összege azonban alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 ezer forintos küszöbérték. Az ezt meghaladó, de havi 170 ezer forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2 ezer forint - évi 24 ezer forint - támogatásban részesülhetnek.



Kiss Ambrus szólt arról is, hogy októberben 8167 álláskereső kért ingyenes havi bérletet. Egy évvel ezelőtt 7635 álláskereső élt a lehetőséggel.