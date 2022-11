Beruházás

Rétvári: több mint 300 milliárd forintból épültek, újultak meg óvodák

A családbarát kormányzás egyik alapja, hogy a gyerekeknek jó körülményeket biztosító óvodák minél közelebb és minél korszerűbbek legyenek. 2022.11.24 21:30 MTI

Az elmúlt években 319 milliárd forintból épültek, illetve újultak meg óvodák Magyarországon - mondta Rétvári Bence (KDNP) országgyűlési képviselő a Pest megyei Márianosztrán a felújított Kistücsök Óvoda átadóünnepségén, csütörtökön.



A képviselő, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára hangsúlyozta, bár az utóbbi évek a koronavírus-járványról, az elmúlt hónapok pedig az energiaválságról szólnak, és így minden cél elérése nehezebbé vált, de ezek a nehézségek sem tántorították el a kormányt, hogy a kisebb településeken is segítse a fontos fejlesztéseket.



A családbarát kormányzás egyik alapja, hogy a gyerekeknek jó körülményeket biztosító óvodák minél közelebb és minél korszerűbbek legyenek - húzta alá Rétvári Bence.



A márianosztrai óvoda felújítására az önkormányzat pályázott a Magyar falu programra, és nyert 50 millió forintot. Ebből készült el az épület szigetelése, a homlokzati hőszigetelés, a tetőszerkezet cseréje és napelemmel ellátása, új burkolatok építése, a pénzből új bútorokat is vásároltak a csoportszobákba.



Az átadó ünnepségen Rétvári Bence azt is ismertette, hogy a 319 milliárdos többletforrásnak köszönhetően több mint 16 ezer új óvodai férőhely is létrejött.



Mint elmondta, hazánkban a négy-hat éves gyerekek gondozása, nevelése, fejlesztése meghaladja az Európai Unió átlagát (97, illetve 95 százalék), és látható a kötelező óvodába járás eredménye.



A képviselő kitért arra, hogy Márianosztrán számos fejlesztés valósult meg az elmúlt években az óvoda felújítása mellett. Megemlítette az utak felújítását, közterületi karbantartó gép, valamint a falusi és tanyagondnoki busz beszerzését, vagy a csapadékvíz-elvezetési beruházást, amelyre 219 millió forintot nyert az önkormányzat.