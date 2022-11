Kormány

Szentkirályi Alexandra: már közel 695 ezren vettek részt a nemzeti konzultáción

A legutóbbi összesítések szerint már közel 695 ezren töltötték ki a konzultációs kérdőívet, ennek 17 százaléka érkezett online, a többi postai úton - jelentette be a kormány Facebook-oldalára feltöltött videóban a kormányszóvivő csütörtökön.



Szentkirályi Alexandra úgy fogalmazott: "látjuk, hogy a szankciós sorozatban újabb és újabb epizódok jönnek".



Emlékeztetett: a brüsszeli ígéret úgy szólt, hogy az intézkedések véget vetnek a háborúnak.



A szankciók nemcsak hogy nem érték el ezt a célt, de az ígéretekkel ellentétben az energetika területére is kiterjednek - mondta. Hozzátette: a gáz és az olaj után a legújabb hírek szerint az atomenergiát akarják célba venni. Eközben a baj egyre csak nő Európában, csúcson az energiaárak, tombol az infláció, aminek a levét az emberek, köztük mi, magyarok isszuk meg - sorolta.



Rámutatott: Oroszország könnyen kerülőutat talál a szankciók alól, miközben Európa saját maga számára előidézett bajoktól szenved.



Nem hagyjuk, hogy a háború árát a magyar emberek fizessék meg, ezért is fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a konzultáció keretében - mondta Szentkirályi Alexandra. Hozzáfűzte: ha több százezer magyar ember véleménye egy irányba mutat, az sokat számít majd a következő körös tárgyalásokon.