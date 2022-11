Ukrajnai háború

Szijjártó: hazugság, hogy Magyarország blokkolná Ukrajna európai uniós támogatását

Hazugság, hogy Magyarország bármikor is blokkolta volna azt, hogy az Európai Unió támogassa Ukrajna működőképességének fenntartását, a kormány pusztán az újabb közös hitelfelvételt ellenzi - szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben.



A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s energiaügyi miniszterek rendkívüli ülését követő sajtótájékoztatóján aláhúzta: a kormány világossá tette, hogy a tervezett 18 milliárd euró hazánkra eső részét kétoldalú alapon kész megadni Ukrajnának, de a közös hitelfelvételt valóban nem támogatja.



"Szemenszedett hazugság, hogy Magyarország bármikor is blokkolta vagy ellenezte volna azt, hogy az Európai Unió támogatást biztosítson Ukrajnának az ország működőképességének fenntartásához" - emelte ki.



"Aki azt állítja, hogy mi ezt bármikor is elleneztük vagy blokkoltuk volna, az hazudik" - mondta.



Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy nem a közös adósság jelenti az európai jövőt, ez ellentétes lenne a közösségi szerződésekkel és Magyarország víziójával egyaránt.



"Az Európai Unió nem azért jött létre, hogy adósságunió legyen, erről szó sem volt korábban. Tehát ez megint egy olyan lépés, ami ellentétes az európai szerződésekkel és ellentétes azzal a vízióval, amit mi Európa jövőjéről gondolunk" - hangsúlyozta.



"Tehát az Európai Unió jövője nem az adóssághegyek, nem a közös adósság felé van (.) Azt javasoljuk a többi tagországnak is, hogy válasszanak egyszerűbb utat, s ők is adják oda a saját forrásaikból, a saját költségvetésükből a támogatást Ukrajnának, hogyha már olyan büszkék arra, hogy mennyi mindenben segítenek az ukránoknak" - tette hozzá.



Mint közölte, a kijevi magyar nagykövet a nap folyamán tájékoztatja az ukrán külügyminisztériumot hazánk álláspontjáról, és kéri majd, hogy induljanak meg a tárgyalások a támogatások ügyében, azok konkrét formájáról.



Az Európai Bizottság havi 1,5 milliárd eurós pénzügyi támogatási csomagot javasolt Ukrajna jövő évi finanszírozási szükségleteinek fedezésére.