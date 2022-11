Fegyverkezés

Szalay-Bobrovniczky: a világ egyik legmodernebb radarrendszerét vásárolja Magyarország Izraeltől

A világ egyik legmodernebb radarrendszerét vásárolja Magyarország Izraeltől - mondta a honvédelmi miniszter a Hír TV Napi aktuális című műsorában szerda este.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy ez a radarrendszer az izraeli Vaskupola összeállításában is szerepel. Az eszközök folyamatosan érkeznek majd Magyarországra a jövő évtől kezdve.



A radarokhoz egy rakétarendszer is kapcsolódik, a rakéták norvég-amerikai gyártmányúak - ismertette a tárcavezető.



A működési elv az, hogy a radarok figyelik, milyen tárgyak érkeznek a védendő terület felé. Össze vannak kötve a rakétarendszerrel, amely részben automatizált, részben emberi döntés után csapást mér a berepülő eszközre, megsemmisítve azt.



A miniszter hangsúlyozta, hogy a modern technológiának köszönhetően a folyamat nagyon gyors.



Az a cél, hogy a légvédelmi rendszer Magyarország egész területét lefedje - közölte Szalay-Bobrovniczky Kristóf.



Hangsúlyozta, hogy már 2016-2017 táján megkezdték a honvédelmi és haderőfejlesztési programot, ami a mostani orosz-ukrán háború fényében jó döntésnek bizonyult. Részben a szárazföldi csapatokat, részben a légvédelmet erősítő eszközöket szereznek be - mondta.



A tárcavezető ugyanakkor kiemelte, hogy felkészült katonákra is szükség van, akik kezelni tudják a tankokat, drónokat. A kormány a jövőben még inkább figyel majd a hivatásos és a tartalékos állomány kiképzésére - jelentette ki.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy az orosz-ukrán háború miatt fontos a higgadtság. A kormány felkészülten figyeli a fejleményeket - tette hozzá.