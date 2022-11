Nemzetbiztonság

Több mint 3 milliárd forintot küldött az Action for Democracy Magyarországra

A vizsgálatok még folynak, a parlamenti szakbizottság jobbikos elnöke most egy közbenső, minősítés alól feloldott jelentést hozott nyilvánosságra. 2022.11.23 15:59 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Action for Democracy 1,8 milliárd forintot utalt a Mindenki Magyarországa Mozgalomnak, valamint további 1,15 milliárdot vállalkozásoknak - írta Kovács Zoltán András dandártábornok, a Nemzeti Információs Központ főigazgatója az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságát vezető Sas Zoltánnak (Jobbik).



Sas Zoltán szerdán jelentette be, hogy a bizottság elnökeként kezdeményezte a titokgazdánál a bizottság november 17-ei ülésén - a külföldi pártadományokról ismertetett információk - nyilvánosságra hozatalát.



A politikus közölte, a titokgazda feloldotta a titkosítást, az információkat a bizottság honlapján tették közzé.



A NIK főigazgatója levelében azt írta, tekintettel arra, hogy még további vizsgálat folyik az ügyben, a bizottsági beszámoló hátterét képező jelentésnek csak néhány részletét érintően oldotta fel a minősítést.



A főigazgató azt írta, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok mellett az ügyben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal költségvetési csalás gyanúja miatt, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt folytat nyomozást. Az ügyek koordinációját és a keletkezett információk elemzését, értékelését és összegzését a NIK végzi.



"Az elsődleges vizsgálatok megerősítették, hogy az Action for Democracy (AD) elnevezésű szervezet összesen 1 848 603 106 forint támogatást utalt a Mindenki Magyarországa Mozgalom számlájára, nyolc alkalommal. Ebből az összegből az MMM 2022 március-július között mintegy 1,4 milliárd forintot fizetett ki a DatAdat-csoportnak" - írta, hozzátéve, a DatAdat GmbH 1,411 millió forintot, a DatAdat Professional Kft. 11,7 millió forint, a Datapraxis OÜ 1,4 millió forint kapott.



A főigazgató hozzátette, az AD ezen felül további három magyarországi jogi személynek is utalt jelentősebb összegeket: az Oraculum 2020 Kft. 1 milliárd forintot, a DatAdat Professional Kft. 148 millió forintot, a Gemius Hungary Adatfeldolgozó és Kutató Kft. 3,5 millió forintot kapott az amerikai civil szervezettől.



"Az eddig feltárt információk szerint az AD több mint 3 milliárd forint összegű támogatást (az utalás napján számított devizaárfolyamokkal 3 014 643 717 forint) juttatott a magyarországi civil szervezeteknek, illetve az említett vállalkozásoknak" - írta a főigazgató.



Kiemelte: "mivel a politikai pártoknak nyújtott, bárminemű külföldi támogatás mind Magyarországon, mind az EU vezető tagállamaiban tiltott, és költségvetésüket fokozottan ellenőrzik, tudatos lehetett a külföldi támogatás ezen csatornáinak használata, ami összetettebbé teszi az ügy nemzetbiztonsági vetületét".

Hozzátette, "tervszerű folyamatra" utal az is, hogy amint az AD 2022. február 24-én megkezdte működését és deklarálta céljait, az első utalást már március 1-jén "teljesítették az Oraculum 2020 Kft. számára (aznap összesen 648 672 USD összegben)". Az Oraculum 2020 Kft. a számára juttatott összegből 324 millió forintot utalt át a DatAdat Professional Kft.-nek, amely így - a már említtet közvetett és közvetlen támogatásokkal együtt - összesen 483,7 millió forint jutatásban részesült - jegyezte meg a főigazgató.



Kovács Zoltán András jelezte azt is, jelenleg értékelik, hogy az érintett magyar civil szervezet és cégek mire használták fel a külföldről kapott támogatást.



Közölte: a NIK elvégezte az AD intézmény- és személyközpontú kapcsolati hálójának elemzését, amelyet a bizottság november 17-i ülésén bemutatott.



"Az AD-ből levezethető (...) kapcsolatrendszer alapvetően nyílt forrású kutatásokon alapul. Már az adatok ezen kezdeti szintjén is egyértelmű kapcsolatok mutathatók ki az ad, valamint az Amerikai Egyesült Államok kormányzata és nemzetbiztonsági közössége különböző szereplői között" - írta.