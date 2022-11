Ellátás

Egy felmérés szerint az emberek fele inkább az állami egészségügyet választja

A 60 év feletti magyar lakosság 49 százaléka inkább az állami rendelések igénybevételét választja - derült ki az OTP Egészségpénztár által végzett kutatásból, amelyről az MTI-t csütörtökön tájékoztatták.



A közlemény szerint az országos átlagnál jellemzőbb a budapestiekre - 17 százalékra - az, hogy többségében magánrendelésekre járnak.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a két szolgáltatási forma valójában párban jár, és középúton találkozik egymással. A magán egészségbiztosítás kiegészítő szolgáltatásként van jelen, amely az állami ellátás tehermentesítését segíti azáltal, hogy lehetőséget teremt a sorban állás nélküli időpontkérésre - magyarázták.



A megkérdezettek 68 százaléka kifejezetten fontosnak tartja, hogy félretegyen egy meghatározott összeget a havi egészségügyi kiadások finanszírozására, 32 százalék meg is teszi ezt.



A kutatás szerint az emberek zöme átlagosan havi 5 ezer és 15 ezer forintot költ egészségügyi célokra. A legtöbbeknek a gyógyszerek jelentik a legnagyobb kiadást, a pénztár szerint idén eddig erre több mint 4,5 milliárd forintot költöttek.



A társaság felhívta a figyelmet arra, hogy az egészségpénztári kártyák segítségével az egészségügyi kiadások széles skálája fedezhető. Kifejtették: az egészségpénztári számla terhére többek között olyan kiadások is elszámolhatók, mint a szemüveg, fogászat, nőgyógyászati, urológiai vizsgálat, babaápolási termékek, vagy akár lakáscélú jelzáloghitel törlesztése. Továbbá az egyenleg olyan élethelyzetekben is felhasználható, mint a szülés, beiskolázás, az idősgondozás, vagy a temetés költségeinek elszámolása.



A társaságnál a rendszeres egészségpénztári befizetésekkel a családtagok kiadásai is elszámolhatók, ha bejelentik őket kedvezményezettként, sőt társkártyával közvetlenül a családtagok is vásárolhatnak - mutattak rá.



A pénztári tagság másik előnye, hogy 20 százalék adó-visszatérítéssel is lehet élni, ami akár 150 ezer forint is lehet évente - írták a sajtóközleményben.