Közlekedés

Karácsony: december közepétől szabad a Lánchíd a buszok, a taxik és a kerékpárosok számára

December közepétől szabad a Lánchíd a buszok, a taxik és a kerékpárosok számára, a végleges forgalmi rendről jövő nyáron születhet majd meg a döntés a fővárosiak bevonásával - közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteken a Facebook-oldalán.



Karácsony Gergely azt írta, az eredeti ütemtervnek megfelelően és költségkereten belül halad a Lánchíd felújítása. A múlt hétvégi próbaterhelés is sikeresnek bizonyult, a felújítás első nagy egysége, a híd útpályájának megújítása néhány héten belül befejeződhet, ezért meghozták a híd jövőjével kapcsolatos első döntést.



Azt a döntést hoztuk, hogy december közepétől az elkészült útpályát a BKK-buszok, a taxik és a kerékpárosok vehetik birtokba - közölte a főpolgármester, hozzátéve, mivel a felújítás következő üteme a gyalogosok által használható szakaszok megújítása, ezért a gyalogosok a felújítás következő szakaszának lezárta után vehetik újra birtokba a hidat, várhatóan 2023 őszén.



Karácsony Gergely azt írta, hogy növelik a hídon közlekedő buszok számát, új járatot is indítanak, éppen azért, hogy a lehető legnagyobb mértékben kihasználják a szabad utat a Lánchídon.



A Lánchíd felújítása folytatódik az eredeti tervek szerint, a híd a teljes átadásig munkaterület. A híd végleges forgalmi rendjéről 2023 nyarán kell dönteni - közölte a főpolgármester, hozzátéve, úgy tartja helyesnek, ha erről kikérik a budapestiek véleményét is.



Így a budapestiek megalapozottan, egy bő féléves tesztidőszak után dönthetnek arról, mi legyen a Lánchíd végleges funkciója a jövőben - olvasható a főpolgármester bejegyzésében.



Karácsony Gergely közölte, a mostani döntést "Budapest élhető, otthonos jövőjét szem előtt tartva" hozták meg, miután civil szervezetekkel egyeztettek, szakértőkkel konzultáltak és a közösségi gyűlés javaslatait meghallgatták.