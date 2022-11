Diplomácia

Szijjártó: nehéz körülmények közepette is fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat

A koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság nem gazdasági okok miatt.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Nem nevezhető szokványosnak, hogy egy iráni miniszter az Európai Unió egyik tagállamába látogat, mint az történt Magyarországon, azonban a nehéz körülmények közepette is fenn kell tartani a kommunikációs csatornákat - szögezte le a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön.



A tárcavezető a budapesti magyar-iráni üzleti fórumon kiemelte: "mi, magyarok mindig azt vallottuk, hogy a nehéz körülmények közepette a legnagyobb kincs a kapcsolatban maradás és a kommunikációs csatornák fenntartása".



"Nem nagyon van olyan nehéz kérdés, amit párbeszéd nélkül meg lehetne oldani, párbeszéddel legalább van rá sansz" - tette hozzá.



Szijjártó Péter beszédében emlékeztetett rá, hogy a koronavírus-járvány és az ukrajnai háború miatt az elmúlt három évben kétszer is teljesen a feje tetejére állt a világgazdaság nem gazdasági okok miatt.



Rámutatott, hogy a szomszédban zajló fegyveres konfliktus hazánk biztonságát fizikai, gazdasági és energiaellátási szempontból is veszélyezteti, a kormány azonban mindhárom tekintetben garantálja az itt élők és dolgozók biztonságát.



"Európai összevetésben egyedülálló az a politikai stabilitás, ami itt van Magyarországon (.) Ez jelenti azt a kapacitást és képességet hazánk számára, hogy a biztonságot mind fizikai, mind gazdasági, mind energiaellátási szempontból fenn tudjuk tartani" - fogalmazott.



A miniszter ezt követően arról számolt be, hogy "hiába csapkodnak körülöttünk a villámok, hiába van súlyos gazdasági válság Európában, bizonyos fontos céljainkat mi így sem vagyunk hajlandók feladni". Erre példaként hozta fel a teljes foglalkoztatottság, illetve a legalacsonyabb európai adók megőrzését.



Aláhúzta: jó külgazdasági teljesítményre van szükség ahhoz, hogy hazánk kimaradjon a recesszióból, és ezért a kormány készen áll a magyar-iráni kereskedelmi kapcsolat továbbfejlesztésére, aminek szerinte sem politikai, sem jogi akadálya nincs.



"Ebben a nehéz helyzetben józan észre és pragmatikus hozzáállásra van szükség, s ezt alkalmazzuk a magyar-iráni gazdasági együttműködés fejlesztése során és érdekében is" - jelentette ki.



Mint közölte, az üzleti fórum keretében 55 kétoldalúvállalatközi találkozót sikerült lebonyolítani, ami jó eredménynek számít.



Tavaly 45 százalékkal, idén eddig 55 százalékkal bővült a kétoldalú kereskedelem, és az együttműködés több területen komoly hagyományokkal bír, így az agrárkutatást, a mezőgazdasági és élelmiszeripari technológiákat, az egészségipart illetően is - tájékoztatott.



Végül pedig hozzátette, hogy a fejlett magyar vízgazdálkodási és egyéb technológiákat nagy érdeklődéssel várják Iránban, ahogy nő a kereslet a magyar orvosi eszközök iránt is.