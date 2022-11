Diplomácia

Honvédelmi miniszter: megtekintettük az izraeli Vaskupola rakétaelhárító-rendszer működését

A Vaskupolának nevezett légvédelmi rendszer tulajdonképpen radar és rakéta kombinációja, amely vizualizálja a repülő tárgyakat, majd egy elképesztően magas, összetett technológiai rendszer eredményeképpen meg tudja semmisíteni őket.

Novák Katalin köztársasági elnök és Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán megtekintette az izraeli Vaskupola rakétaelhárító-rendszer működését.



Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter Izraelben szerdán az újságíróknak elmondta: a kormány képviseletében érkezett Izraelbe, védelmi miniszterként is fontos találkozókra, amelyre Izrael Állam elnöke és a leendő miniszterelnök, valamint a leköszönő miniszterelnök invitálta Novák Katalin köztársasági elnököt, akit elkísér találkozóira.



Kiemelte: a látogatást az is jelentőssé teszi, hogy a két ország közötti kapcsolatok régóta nagyon jók, s ez a védelem területén is kiemelten megnyilvánul.



Elmondta: többek között megmutatták nekik azt a kombinált légvédelmi rendszert, amelyet a keddi nap tanulságai kapcsán is érdemes Magyarországnak tanulmányoznia, valamint azt a nagyon jól felépített és egyébként világszerte ismert izraeli magas technológiájú együttműködést, amely az izraeli védelmi ipar, a hadsereg és a légierő között van.



A Vaskupolának nevezett légvédelmi rendszer tulajdonképpen radar és rakéta kombinációja, amely vizualizálja a repülő tárgyakat, majd egy elképesztően magas, összetett technológiai rendszer eredményeképpen meg tudja semmisíteni őket. Ez napjainkban magától értetődően nagyon fontos - hangsúlyozta a miniszter.



Emlékeztetett, hogy ellátogattak a Yad Vashem Intézetbe, a jeruzsálemi holokauszt-emlékközpontba is.