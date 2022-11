Állati

Az év emlőse, a törpeegér lesz a főszereplő a Fővárosi Állatkertben szombaton

A Törpeegér Gála és Forgatag játékos ismeretterjesztő programokkal, filmvetítésekkel, a filmekhez kapcsolódó beszélgetéssel és sok más érdekességgel várja a családokat. 2022.11.17 03:30 MTI

Az év emlőse, a törpeegér lesz a főszereplője a Törpeegér Gálának és Forgatagnak, amelyet szombaton tartanak a Fővárosi Állat- és Növénykertben.



Több szervezet, így az Agrárminisztérium Természetmegőrzési Főosztálya és Vadonleső Programja, a Herman Ottó Intézet, illetve a magyarországi nemzeti parkok együttműködésében megvalósuló esemény fókuszában a Magyarországon is honos, védett törpeegér áll, amelyet idén az év emlősének választottak - tájékoztatta az Állatkert szerdai közleményében az MTI-t.



A tájékoztató szerint a Törpeegér Gála és Forgatag játékos ismeretterjesztő programokkal, filmvetítésekkel, a filmekhez kapcsolódó beszélgetéssel és sok más érdekességgel várja a családokat.



Az esemény részeként kerül sor a Töpörödött törp(e)egerek címmel alsó tagozatos iskolásoknak meghirdetett rajzpályázat, illetve a Törpeségében óriási című, felsősöknek, középiskolásoknak, illetve felnőtteknek kiírt képzőművészeti alkotói pályázat eredményhirdetésére és díjátadójára is. A változatos programkínálatot Gryllus Vilmos Törpeegerek és egyebek című gyermekkoncertje teszi teljessé - olvasható a közleményben.



A részletes program a https://zoobudapest.com/tervezz-velunk/programtervezo/programnaptar/2022-11-19-torpeeger-gala-es-forgatag oldalon olvasható.



Az Állatkert közleményében felidézi, hogy a védett törpeegér a legkisebb rágcsálónk, annyit nyom egy levélmérlegen, mint egy zacskó sütőpor. Bár Magyarország egész területén, a számára alkalmas élőhelyfoltokon előfordul, a természetben ritkán kerül szem elé. Ezt rejtőszínezetén és apró termetén túl sűrű növényzetű élőhelye is magyarázza. Hazánkban 2012 óta védett állatfaj, pénzben kifejezett értéke 25 ezer forint.