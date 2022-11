Bűnmegelőzés

Építőipari csalókra és kóklerekre figyelmeztet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács

Építőipari csalókra és kóklerekre figyelmeztet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács (NBT), amely internetes oldalán összegyűjtötte, miről ismerhetők fel azok, akik a szakmához nem értők pénzét akarják kicsalni - tájékoztatta az NBT kommunikációs igazgatója az MTI-t.



Garamvölgyi László elmondta: az egyszerű kóklereket könnyű megismerni a rendezetlen ruháról, szedett-vedett piszkos szerszámokról, általános rendetlenségről, ami körülveszi őket, a csalókat pedig inkább a mézesmázos stílusuk buktathatja le.



Gyanakvásra ad okot, ha a vállalkozó szerződés nélkül akarja elkezdeni a munkát, ha nincs jelen az interneten, nincsenek ellenőrizhető referenciái, továbbá, ha minden összeg három nullára végződik az ajánlatban, azaz csak nagyjából van kiszámolva, valamint az is, ha nem ad árgaranciát a vállalkozó. Gyanús, ha a vállalkozó nagyon sürgeti a szerződéskötést a megrendelővel, és ha azt szeretné, hogy magánszemélyeknek utaljanak a megrendelők - sorolta a a kommunikációs igazgató.



Kiemelte: fenyegetés hatására nem szabad fizetni.



Hozzátette: fontos, hogy a megrendelő tudja, pontosan mit akar és az mennyibe kerül, és célszerű több ajánlatot bekérve kivitelezőt választani. Azt is tanácsolják, hogy az olyan nagy értékű beruházásoknál, mint az energetikai korszerűsítés, a megbízó keressen fel egy mérnököt, aki több megoldást ajánlhat.



Megjegyezte: bevett gyakorlat, hogy a csalók vevőcsalogató alacsony árat mondanak a megrendelőnek, de nem jelzik, hogy mit nem tartalmaz az ajánlat. Sok vállalkozó pedig "elfelejti" megemlíteni az ajánlatban az áfát.



Garamvölgyi László szólt arról is, hogy a műszaki ellenőr alkalmazása nem kötelező. Ugyan díjazásuk nem olcsó, de egy elszámolásnál a jó műszaki ellenőr milliókat is spórolhat a megbízójának, és észreveszi a hibákat, amelyeket a laikus nem lát.



Az NBT azt javasolja, készüljön papíralapú szerződés a munka megkezdése előtt, amelyben a felek tisztázzák a részleteket.



Az építőipari csalókról szóló összefoglaló az áldozattá válás megelőzését célzó tanácsokkal az NBT internetes oldalán, a http://bunmegelozes.hu/koklerek/ oldalon olvashatók.