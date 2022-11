Energiaválság

A MOL szerint megfelelő olajtartalékok állnak rendelkezésre a Barátság kőolajvezeték újraindításáig

Leállt az orosz kőolaj szállítása Magyarországra az Ukrajnán áthaladó "Druzsba" (Barátság) vezetéken keresztül - erősítette meg a MOL magyar olajipari vállalat kedd este.



Az ukrán fél hivatalos indoklása szerint egy orosz légicsapás eltalált egy transzformátorállomást a határ közelében, amely az egyik szivattyútelepnek a működéshez szükséges áramot szolgáltatta.



Ukrajna tájékoztatta az orosz Transneftet is, hogy a szolgáltatást "feszültségcsökkenés" miatt függesztették fel - közölte Igor Demin, az orosz olajipari óriás szóvivője.



A Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába irányuló nyersolajszállításokat "ideiglenesen leállították" - áll a MOL közleményében.



"Figyeljük az eseményeket, és az ukrán partnerekkel együtt vizsgáljuk a Barátság vezeték újraindításának feltételeit" - tette hozzá a magyar olajvállalat.



A MOL szerint megfelelő olajtartalékok állnak rendelkezésre ahhoz, hogy a százhalombattai finomító működése biztosított legyen a vezeték újraindításáig.



Orbán Viktor magyar miniszterelnök összehívta a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülését, hogy foglalkozzanak mind a vezeték leállásával, mind pedig azokkal az állításokkal, amelyek szerint egy eltévedt orosz rakéta csapódott be egy lengyelországi faluba - közölte Havasi Bertalan.



Bár az EU júniusban betiltotta az orosz olaj behozatalát, Brüsszel kivételt tett Magyarország, Csehország és Szlovákia számára, hogy továbbra is vásárolhasson olajat Moszkvától a vezetéken keresztül.



Az 1960-as években épült Barátság kőolajvezeték több mint 4000 kilométeren át vezet az oroszországi Tatárföldtől Magyarországig, valamint az egykori Kelet-Németország és Csehszlovákia területéig. A vezeték mintegy 1490 kilométere Ukrajna területén halad keresztül. A vezeték Ungváron kettéválik a Druzsba-1-re, amely a mai Szlovákiába vezet, és a Druzsba-2-re, amely Magyarországra vezet.