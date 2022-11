Gyász

Elhunyt Bábel István, a Pléh Csárda alapítója

Meghalt a híres budapesti vendéglátóhely, a rákospalotai Pléh Csárda (más néven Bádog Gundel) alapítója, Bábel István. 2022.11.15 ma.hu

A gyászhírt a Pléh Csárda jelentette be a Facebookon. Azt írták, hogy Bábel István még múlt hét szerda reggel hunyt el.



"Köszönjük, hogy voltál nekünk, Pista bácsi! Köszönjük, hogy tisztességre és becsületre neveltél minket! Köszönjük a mérhetetlen, soha nem szűnő tanítás vágyadat, amit felénk tanúsítottál! Köszönjük, hogy vigyáztál ránk és egyengetted útjainkat! Hiányozni fogsz nagyon!" - búcsúzott a Pléh Csárda személyzete az alapítótól.



A posztban azt is közölték, hogy Bábel István temetése jövő hét kedden, november 22-én lesz a kecskeméti köztemetőben. Hozzátették: akik a temetésre nem tudnak elmenni, azoknak a Pléh Csárdában is lehetőséget biztosítanak arra, hogy virágokat vagy koszorúkat helyezzenek el egy kijelölt helyen.



A vendéglátóhelyet azt követően ismerték meg sokan, hogy 2015-ben náluk evett az azóta tragikus körülmények közt elhunyt amerikai sztárséf, Anthony Bourdain is, és nagyon meg volt elégedve.