Kék Bolygó

A talaj minőségének megóvása volt a téma Áder János új podcastjában

A talaj minőségének megóvása, a talaj és vízgazdálkodás, valamint a talaj és mezőgazdaság kérdéseit járta körbe Dobos Endre egyetemi tanárral, a Magyar Talajtani Társaság elnökével Áder János volt államfő a Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában.



Áder János elmondta, a világon mindenhol megjelenő probléma a mezőgazdasági talajok minőségének romlása. Egy ENSZ-felmérés szerint évente 10 millió hektár termőföld megy tönkre a világon - közölte.



Mint mondta, minden évben egy olaszországnyi területen irtanak ki erdőket, azért, hogy termőföldhöz jussunk. Ugyanakkor a rossz gazdálkodás következtében a termőföld tönkremegy, és se erdő se földművelésre alkalmas terület sincs - tette hozzá Áder János.



Kiért arra is, hogy a becslések szerint a talaj minőségének romlása következtében évente 6-12 billió dollár a kár.



A volt államfő felhívta a figyelmet, hogy adott esetben több száz év kellett ahhoz, hogy egy centi humusz képződjön.



Az előbb említett nemzetközi adatok is azt mutatják, hogy mintha nem becsülnénk meg a jó minőségű talajt, mintha úgy gondolnánk, hogy az örökké a rendelkezésünkre áll majd - mondta Áder János.



Hangsúlyozta: a mezőgazdasági földművelésben, a talajhasználatban és a vízgazdálkodásban is szemléletváltásra van szükség, mert a talaj jelentős részét víztározásra kellene használni.



Dobos Endre, a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karának egyetemi tanára arról beszélt, a talaj az emberiség legősibb erőforrása, és feltételesen megújuló erőforrás.



Rámutatott, a tudományos világnak és a politikának nagyon nagy szerepe van a változások előmozdításában. A politikai most gyorsan változott, az Európai Unió például több területen is missziót indított el, köztük a talajok megújítására vonatkozóan - tette hozzá Dobos Endre.



Elmondta, a mezőgazdasági folyamatok során elporosítottuk a talajainkat.



Dobos Endre azt mondta, Magyarország talajai nagyon rossz állapotban vannak, "iszonyú gyorsaságú az erózió".



A Magyar Talajtani Társaság elnöke szólt arról is, hogy a gazdák nagyon nyitottak, jól fogadják a javaslatokat, ugyanakkor - mint mondta - sok negatív élménye van a támogatási rendszer hasznosulásában.