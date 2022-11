Pártok-MSZP

MSZP: a szociális törvény maga a gyalázat!

A szociális törvény, amely végszavazás előtt áll az Országgyűlésben, "maga a gyalázat" - mondta az MSZP alelnöke szombaton, a szociális munka napján online tartott sajtótájékoztatóján.



Korózs Lajos az ellenzéki párt Facebook-oldalán közvetített tájékoztatóján azt mondta, hogy a szociális ágazatban dolgozók áldozatos munkát végeznek.



"Bebizonyították, hogy ők képesek összetartani a magyar társadalmat" - fogalmazott a politikus, hozzátéve, véget kell vetni annak politikának, hogy a szociális ágazat csak a "maradékot" kapja, ha a finanszírozásról van szó.



Rámutatott arra is, hogy a koronavírus-járvány olyan mély sebet ejtett, amelyet talán a mai napig nem hevert ki a társadalom.



Korózs Lajos szerint a mostani helyzet kialakulásához hozzájárult a rossz kormányzás és több külső tényező is, amelyet a kormány nem kezelt megfelelően.



"Válságban van az egészségügy, válságban van az oktatás és válságban van a szociális ellátórendszer is" - jelentette ki a szocialista politikus.



Hozzátette, a magyar társadalomra egyszerre zúdul rá a gazdasági krízis és a "mérhetetlen" drágulás, miközben itt az egyik legmagasabb az infláció mértéke is.



Egy másik nagy problémának azt nevezte, hogy a magyar jövedelmek - a környező országokhoz képest - kevésbé nőttek.



Kifejtette: Csehországban, Szlovákiában és Lengyelországban is gyorsabban nőnek a jövedelmek, de még Románia is megelőzte Magyarországot ezen a téren.