Orbán: Magyarország békefórumként tekint a Türk Államok Szervezetére

2022.11.11 10:29 MTI

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Magyarország az ukrajnai háború szempontjából békefórumként tekint a Türk Államok Szervezetére (TÁSZ) - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken az üzbegisztáni Szamarkandban, a szervezet csúcstalálkozóján.



Felszólalásában hangoztatta, hogy a türk szervezetben megfigyelői státusszal rendelkező Magyarország az egyetlen Európában megmaradt keleti nép, és földrajzi elhelyezkedése folytán, Ukrajna közvetlen szomszédjaként, a háború hatásai óriásak és azonnal jelentkeznek hazánkban. "Több mint egymillió menekült érkezett, az infláció az egekben van, és soha nem láttunk még olyan magas élelmiszer- és energiaárakat, mint most" - fogalmazott.



Kijelentette: Magyarország célja, hogy tűzszünet jöjjön létre Ukrajnában, és mielőbb béketárgyalások kezdődjenek. Csak ez tud véget vetni az energiaválságnak is - szögezte le a miniszterelnök.



Úgy vélekedett: a legnagyobb probléma, hogy Európában a békét akarók hangja sokkal halkabb azokénál, akik súlyosbítják a feszültséget. Az EU "eszkalációs spirálban" van, ráadásul a nemzetközi intézmények egyre inkább átpolitizálódnak, beszűkül a józan észre épülő, értelmes párbeszéd lehetősége - mondta.



Nehéz helyzetet teremtett fogalmazása szerint az is, hogy az Európai Unió súlyos szankciókat fogadott el, és ezek tovább rontják a terveket. Az eredeti terv az volt, hogy meggyengítik Oroszországot, és kikényszerítik a békét, de ennek az ellenkezője történt: a háború folytatódik, és nem Oroszország gyengült meg, hanem az európai gazdaság - fejtette ki.



Hozzátette: meglátása szerint Európának nincs önálló akarata, ezért arra kell számítani, hogy az Egyesült Államok külpolitikáját fogja támogatni, aminek következménye viszont, hogy az EU-ban több évre előre súlyos gazdasági helyzettel kell számolni.



A miniszterelnök külön köszönetét fejezte ki a TÁSZ-tag Törökországnak egyebek között az élelmiszerválság elkerülésében tett sikeres közvetítői lépéseiért, hangoztatva, hogy egy ilyen válság újabb tömeges migrációs hullámot váltana ki, és ez közvetlenül érintené Magyarországot, amely csak idén 250 ezer illegális határátlépési kísérletet állított meg déli határainál.



Orbán Viktor köszönetet mondott a Türk Államok Szervezetének mostani csúcstalálkozóján részt vevők béke érdekében tett lépéseiért és nyilatkozataiért.



Méltatta Törökországot a magyar energiaellátás biztosításában játszott szerepéért is. Magyarország az energiaellátás szempontjából már most magas árat fizet, és az ellátás biztonságának feltétele a Törökországon keresztül vezető földgázvezeték, amely az egyetlen, teljes kapacitással működő vezeték kelet-nyugati irányban - mutatott rá.

Köszönetet mondott Ilham Aliyev azerbajdzsáni elnöknek is, hangoztatva, hogy Azerbajdzsán az egyetlen reális diverzifikációs lehetősége Magyarországnak a nem orosz forrásból származó gázhoz jutás szempontjából. Baku emellett támogatja azt a kezdeményezést, hogy Azerbajdzsánból zöld villanyáramot hozhassanak Európába azeri-grúz-román-magyar együttműködés keretében.



A miniszterelnök elmondta, Magyarország érdekelt a kelet-nyugati együttműködés fenntartásában, mert ha nincs ilyen együttműködés, "mi Közép-Európában mindig rajtavesztünk". Hazánk ezért teljes mértékben támogatja a Türk Államok Szervezetének munkáját, és azon lesz, hogy a következő évtizedben "a türk víziót sikeresen végrehajthassák" - tette hozzá.



Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Magyarország csatlakozik a kereskedelem könnyítésére és gyorsítására irányuló javaslatokhoz, és támogatja a türk befektetési alap létrehozását.



A miniszterelnök megköszönte a résztvevők hozzájárulását ahhoz, hogy az aszálymegelőzési intézet Magyarországon jöhetett létre.



A Türk Államok Szervezetének tagjai Törökország, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán, Azerbajdzsán, megfigyelőként pedig Magyarország mellett Türkmenisztán csatlakozott. A szamarkandi a 2009-ben alapított szervezet kilencedik csúcstalálkozója volt.



A magyar kormányfő felszólalását kommentálva a csúcstalálkozót rendező Savkat Mirzijojev üzbég elnök fontosnak nevezte, hogy hallhattak az európai helyzetről. Szadir Zsaparov kirgiz elnök pedig azt köszönte meg, hogy Magyarország aktívan részt vesz a türk világ integrációjának erősítésében regionális és nemzetközi szinten is.