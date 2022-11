Állatvédelem

Újra lehet állatot befogadni a négylábú szeretetfutár akció keretében

A program célja, hogy a menhelyi állatok melegséget vigyenek olyan magányosan élő, az ünnepeket egyedül töltő emberek életébe, akik szeretik az állatokat. 2022.11.10 18:37 MTI

A Rex Kutyaotthon Alapítvány a karácsony közeledtével idén is meghirdeti a négylábú szeretetfutár elnevezésű kezdeményezését, amelynek keretében december végéig gazdátlan kutyákat és macskákat fogadhatnak be egyedül élő emberek.



A gazdára váró állatok fényképes, és szöveges bemutatkozása megtekinthető az alapítvány honlapján, de a kiválasztott állatról bővebben a szervezet emailcímén is lehet érdeklődni - olvasható az állatotthon MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az alapítvány munkatársai, ha szükséges, az állatok hazaszállításában is tudnak segíteni.



A program célja, hogy a menhelyi állatok melegséget vigyenek olyan magányosan élő, az ünnepeket egyedül töltő emberek életébe, akik szeretik az állatokat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy az ilyenkor ideiglenesen befogadott kutyák és macskák nagyrésze végleges otthonra is lel a befogadónál.



A Rex Alapítvány az elmúlt harminc év alatt több mint 20 ezer állatnak segített gazdát találni, a szeretetfutár akció keretében pedig mintegy 120 állat talált otthonra.