Szijjártó: az üzbegisztáni piac kiváló lehetőségeket tartogat a magyar vállalatok számára

Az üzbég piac kiváló lehetőségeket kínál a fejlett technológiát alkalmazó magyar vállalatok számára, a két ország kormánya megteremtette a kölcsönösen előnyös együttműködés feltételeit, nincsenek vitás politikai kérdések - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az üzbegisztáni Szamarkandban.



A tárcavezető az üzbég-magyar üzleti fórum megnyitóján kiemelte, hogy Magyarország a világ tíz legnyitottabb gazdasága közé tartozik, azaz hazánk külgazdasági teljesítménye alapvetően határozza meg az egész nemzetgazdaságot, ezért is kiemelt fontosságú a jelenlegi recessziós környezetben az Üzbegisztánnal tavaly aláírt stratégiai partnerségi megállapodás.



Beszédében aláhúzta, hogy a közép-ázsiai országban zajló fejlesztési programok kiváló lehetőségeket tartogatnak a magas hozzáadott értéket előállító magyar cégek számára.



Minden feltétel adott az üzbég és a magyar vállalatok kölcsönösen előnyös együttműködéséhez, ennek a jogi háttere is rendezett, nincsenek vitás politikai kérdések a felek között, a magyar Eximbank pedig 110 millió dolláros hitelkeretet nyitott a vállalatközi együttműködés finanszírozására - mutatott rá.



Tájékoztatása szerint 44 magyar cég képviselői vannak jelen az üzleti fórumon, amelynek keretében 180 vállalatközi találkozóra kerül sor. Szijjártó Péter néhány zászlóshajó projektet említve reményét fejezte ki, hogy a már célegyenesben lévő üzbegisztáni nukleáris fejlesztés során a magyar szárazhűtéses technológia mellett fognak dönteni, illetve tudatta, hogy egy új gázerőmű építése is folyik, ahol szintén jelentős magyar technológiai hozzáadott érték várható.



"Büszkén mondhatjuk, hogy Üzbegisztán energiaellátásának új típusú, biztonságos, megújuló és környezetkímélő garantálása tekintetében a magyar technológiák és vállalatok komoly, meghatározó szerepet játszhatnak" - jelentette ki.



Kitért arra is, hogy az országban magyar gyógyszerek egyszerűsített, egyedi engedélyezési eljárására kerül sor, illetve küszöbön áll néhány magyar termék üzbegisztáni bérgyártásának megkezdése is.



Emellett a mezőgazdasági és vízgazdálkodási terület is kiemelt szerepet játszik az együttműködésben, több helyen is magyar részvétellel történik az ivóvíz- és szennyvízrendszer felújítása és üzemeltetése - tette hozzá.

A miniszter ezt követően arról számolt be, hogy idén már 170 üzbég ösztöndíjas hallgatót fogadtak a magyarországi egyetemeken. Valamint úgy vélekedett, hogy a közvetlen légi összeköttetés egészen új dimenziót tud adni két ország együttműködésének, de az európai uniós szankciók miatt a desztináció sajnos egyelőre elérhetetlen a magyar lajstromjelű gépek számára, tekintettel az oroszországi légtér használatának tilalmára.



"Ugyanakkor biztatjuk az üzbég légitársaságot, hogy használja ki, hogy ő nem esik korlátozások alá" - közölte.



Szijjártó Péter szót ejtett az ukrajnai háborúról, a globális élelmezési és energiaellátási válságról, illetve a "teljesen hibás, kudarcba fulladt" EU-s szankciókról, amelyek a kontinens gazdaságát "nagy erőkkel tolják a recesszió irányába".



Leszögezte: "ezen rendkívül nehéz világgazdasági és világpolitikai környezetben igazán felértékelődnek a barátságok, a kiszámítható partnerségek".



"Itt az ideje annak, hogy a nemzetközi politikában is a kölcsönös tiszteletre helyezzük a kapcsolatok alapját, és ne a kioktatás, ne a leckéztetés jelentse az alapvető hozzáállást" - fogalmazott.



"Ez a kölcsönös tisztelet és a kölcsönös előnyökre törekvés jellemzi Magyarország és a Türk Államok Szervezetének tagállamainak kapcsolatát is" - tette hozzá.