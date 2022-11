Színes

Nagy Feró: Örülök, hogy Orbán Viktor a miniszterelnökünk, ő vigyáz ránk

Nagy Feró megnézte a Béke - A nemzetek felett, új Trianon-film bemutatóját, majd sírva fakadt és erre a következtésre jutott.

Bemutatták az új Trianon-filmet, ami a Béke - a nemzetek felett címet viseli, és aminek premierjén Nagy Feró is jelen volt. A filmvetítést követően nyilatkozott is a Borsnak az énekes, aki el is sírta magát a bemutatón.



"Engem rendkívül elszomorít ez a film. Rádöbbentett arra, hogy én is menekült vagyok, mégpedig erdélyi, székely menekült, anyámékkal egészen Letenyéig mentünk, én ott születtem. Szörnyű, hogy még esélyünk sem volt. Legalább az lenne, hogy Apponyi Albert rosszul döntött, de jól csinálta, egyszerűen az esélyt nem kaptuk meg. Örülök, hogy Orbán Viktor a miniszterelnökünk, ő vigyáz ránk" - fogalmazott a zenész.



Nagy Feró azt is elárulta, hogy a családjukban vannak románok, akik elismerik, "hogy az eredeti erdélyi magyar kultúrán nevelkedtek" és még egy kicsit magyarul is tudnak, de mint kiderült a zenész pedig románul tud káromkodni.