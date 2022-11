Kormány

Lemondott Palkovics László

Lemondott Palkovics László technológiai és ipari miniszter.



A Technológiai és Ipari Minisztérium vezetőjének lemondását Orbán Viktor miniszterelnök már el is fogadta, sőt Palkovics a távozását már be is jelentette a minisztériumban.



A lemondás mögött az állhat, hogy a miniszterelnök elfogadta Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter javaslatát, amelyben egy külön energetikai minisztérium felállítását indítványozta. Ez azt jelentette, hogy Palkovics tárcáját megfosztják az energiaügyek felügyeletétől.



