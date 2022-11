Diplomácia

Szijjártó: Magyarország megállapodott a Maldív-szigetekkel a kétoldalú együttműködés fejlesztéséről

Magyarország gazdasági, felsőoktatási és sportügyi együttműködési megállapodást írt alá a Maldív-szigetekkel, emellett a két ország hasonló állásponton van az ukrajnai háború rendezését illetően is - jelentette ki a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Maléban.



A tárcavezető kiemelte, hogy amikor Maldív-szigeteki kollégája, Abdulla Shahid az ENSZ közgyűlésének elnöke volt, akkor együtt dolgoztak az ukrajnai diplomáciai rendezés ügyének előmozdításán, s azon, hogy a "béke retorikája" átvegye a nemzetközi porondon rendkívül erős "eszkalációs retorika" helyét.



Hangsúlyozta: tengerparttal nem rendelkező, Ukrajnával szomszédos, nettó energiaimportőr államként Magyarország rendkívüli módon érdekelt a békében, és a hatalmas távolság ellenére a Maldív-szigetek is ezen az állásponton van.



"A nemzetközi arénában sajnos még mindig sokkal több vezető és politikai szereplő beszél a háborúról, mint a békéről" - fogalmazott.



Szijjártó Péter arról számolt be, hogy több, a fegyveres konfliktustól messze lévő ország folyamatosan szítja a feszültséget, olyan döntéseket hozva, amelyek az eszkaláció kockázatával járnak.



"Vannak országok, amelyek az ENSZ-t, amelynek a párbeszéd platformjának kellene lennie, a politikai ellenségeskedés platformjává teszik" - közölte.



"Magyarország és a Maldív-szigetek a béke pártján van. Reméljük, hogy a békét akaró országok hangja hamarosan olyan hangos lesz, mint azoké, amelyek a háborúról és az eszkalációról beszélnek" - tette hozzá.



Továbbá abbéli reményét is kifejezte, hogy az amerikai félidős választás eredménye is elő fogja segíteni a békés rendezést.



A miniszter kitért arra is, hogy napjainkban a geopolitikai rivalizálásnak egyre inkább a csendes-óceáni térség is a fókuszpontja, ezért nő a jelentősége a Maldív-szigetekhez hasonlóországoknak, amelyek a józan észre tudják alapozni a politikájukat.



A dél-ázsiai szigetországot stratégiai földrajzi elhelyezkedése és regionális stabilizáló szerepe miatt fontos partnernek nevezte Magyarország és az Európai Unió számára egyaránt. Ezzel kapcsolatban pedig támogatásáról biztosította a vízummentes utazás és a halászati termékekre vonatkozó vámmentesség bevezetését.



Majd leszögezte, hogy hazánk komolyan veszi a klímaváltozás elleni küzdelmet, arra nem ideológiai kérdésként tekint, hanem valóban jelentős lépéseket tesz a környezetvédelem terén, így egyike volt az utóbbi években annak a húsz országnak, amely úgy tudta növelni a gazdasági teljesítményét, hogy azzal párhuzamosan csökkentette a károsanyag-kibocsátását.

Szijjártó Péter a látogatás során aláírt megállapodásokat ismertetve elmondta, hogy az eddigi tizenöt helyett évente huszonöt Maldív-szigeteki hallgató érkezhet jövő évtől a magyar egyetemekre, illetve edzőket és sportolókat is fogadni fognak.



Mint tudatta, támogatják a magyar vállalatok itteni beruházásait, különösképpen a vízgazdálkodás, a hulladékkezelés és a turizmus területén, valamint hazai gyártású röntgengépekkel javítják a Maldív-szigeteki egészségügyi rendszer fejlesztését.



A tárcavezető többek között a szigetország elnökével, illetve a felsőoktatási, a gazdaságfejlesztési és a sportminiszterrel is találkozik.



Abdulla Shahid maldív külügyminiszter köszönetet mondott egyebek mellett az Ukrajnában rekedt Maldív-szigeteki diákok kimenekítése érdekében nyújtott segítségért, illetve hangsúlyozta, hogy Szijjártó Péter az első magyar külügyminiszter, aki hivatalos látogatást tett hazájában.



Kiemelte, hogy rendkívül termékeny megbeszélést folytattak a délelőtt folyamán, amely lendületet ad a további kétoldalú együttműködésnek, s üdvözölte Magyarország elkötelezettségét a Maldív-szigetek támogatása mellett, különösen az egészségügy terén.