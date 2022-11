Üzemanyag-ellátás

Független Benzinkutak Szövetsége: még mindig megoldatlan a kisbenzinkutak helyzete

2022.11.09 06:30 MTI

A Független Benzinkutak Szövetségének (FBSZ) számos tagja még nem kapta meg a jogszabályban meghatározott kormányzati támogatást, emiatt arra kell számítani, hogy benzinkútjaiknál készlethiány lép fel a hatósági áras termékekből - hívja fel a figyelmet a szövetség az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



A készlethiányt csak úgy tudják egyensúlyba hozni a szabályozás által rájuk erőltetett nyitvatartással, ha napi szintű mennyiségi korlátozást vezetnek be - jelezték.



A szövetség tájékoztatott arról, hogy a tagságuk értékelte a kormányzati ígéretet, amely szerint a kisbenzinkutak számára meghatározott támogatásokat augusztus végéig kifizetik, és megállapította, hogy november elején még mindig jelentős azok száma, akik még nem kaptak semmit, emellett olyanok is vannak, akik a támogató okiratot ugyan megkapták, de a pénzt még nem.



Sérelmezik továbbá, hogy 2022 IV. negyedévére még nincs döntés a támogatás mértékéről, a kifizetés módjáról, határidejéről, felelőséről, a szükséges pénzügyi keret rendelkezésre állásáról.



A szövetség hangoztatja: a támogatás hiányában csak úgy tudják fedezni a hatósági nagykereskedelmi áron (480 forint /liter) beszerezhető, és hatósági kiskereskedelmi áron (480 forint/liter) eladható üzemanyagon keletkező rezsiköltségeket (beleértve az extraprofit adót is), ha napról napra kevesebb árut vásárolnak, és az így felszabaduló forgóeszközöket felélik.



Az FBSZ szerint a tagoknak tartalékaik már régen nincsenek, veszteségeik elérhetik a 100 milliárd forintot.



A szövetség rámutat: az ellátás biztosítása tőlük nem várható, nem rajtuk múlik. Egyben vásárlóik megértését kérik, hogy miközben nyitva lenniük kötelező, esetleg nem tudnak árut szolgáltatni.



Az FBSZ-nek mintegy 400 cég a tagja, amelyek 500-600 kutat üzemeltetnek országszerte.