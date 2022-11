Belpolitika

Rapvideóval bírálja a kormányt a drávaszerdahelyi polgármester

A drávaszerdahelyi polgármester Facebook-oldalára feltöltött videókban bírálja a kormányt, vasárnap pedig már egy "klipet" is készített, melyben rapperként tűnik fel, írja a Népszava cikke, melyet a 24.hu szemlézett. Alpár 2006 óta vezeti Drávaszerdahelyet, eleinte függetlenként, majd 2010-ben már fideszes jelöltként győzött, azonban ezt követően újra függetlenként tudott győzni kétszer is a 180 fős Baranyai faluban.



A dalszöveg például így hangzik:



"Fideszes rádiónézők üdvözletem! Fájnak már kicsit a sárga csekkek? Mondjátok, mikor ébredtek, ha áztok, fáztok éheztek? Most még szent ember nektek a Döbrögi, de már csak, aki agymosott, az nem köpködi. Migráns, ördög, Brüsszel, sátán, mindenki szembejön az autópályán. Tanári bérek helyett propaganda, milliárdokból szól a mantra: hogy megvédjük a családokat, ha kevés a pénzed, keress sokat! Ők mindent jól csinálnak, ne nézz furcsán! A háború a hibás, a szankciók meg Gyurcsány."



A lap kérdésére a polgármester azt mondta, Drávaszerdahely - vélhetően pont az ő személye miatt - az utóbbi időben sorra bukja el pályázatait, nem kaptak pénzt aszfaltozásra, eszközbeszerzésre és falubuszra sem, igazándiból ezek ösztönözték arra, hogy így bírálja a kormányt. Hozzátett még a végső elkeseredéséhez, hogy be kellett zárni a hat éve nyitott drávaszerdahelyi vegyesboltot, mivel annak több mint háromszorosára emelkedő áramdíját a falu nem tudja kigazdálkodni.