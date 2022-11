Egészség-évforduló

Latorcai: a magyar gyógyszerhatóság példaértékű munkát végzett a koronavírus-járvány idején

A kormány még a járvány kitörése előtt döntött arról, hogy 21. századi körülményeket nyújtó székházat biztosít a gyógyszerhatóságnak, és ehhez hozzá is rendelte a forrásokat.

Az Országos Gyógyszerészeti és Élelmiszer-egészségügyi Intézet (OGYÉI) példaértékű, hatalmas munkát végzett a koronavírus-járvány idején - mondta a Miniszterelnökség területfejlesztésért felelős parlamenti államtitkára az intézmény új székházának avatása után tartott, a hatóság fennállásának 60. évfordulóján rendezett konferencián hétfőn, Budapesten.



Latorcai Csaba azt mondta, a hatóság működésének és munkájának köszönhetően sok millió honfitársunk életét sikerült megmenteni a járványban, sok százezren részesülhettek védőoltásban, és váltak így védetté a Covid legsúlyosabb szövődményeivel szemben.



Az államtitkár arról biztosította az intézmény vezetőit, hogy a kormányzat támogatása és együttműködése nem egyszeri gesztus. A kormánynak fontos célja, hogy a tudományos, gyógyszerészeti és betegbiztonsági tevékenység feltételei továbbra is meglegyenek - emelte ki Latorcai Csaba.



Emlékeztetett: a kormány még a járvány kitörése előtt döntött arról, hogy 21. századi körülményeket nyújtó székházat biztosít a gyógyszerhatóságnak, és ehhez hozzá is rendelte a forrásokat.



Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára köszöntőjében arról beszélt, hogy az intézet életében a koronavírus-járvány egyfajta "terheléses tesztet" jelentett, és a hatóság jól vizsgázott.



Az államtitkár azt mondta, hogy Magyarország a járvány miatti veszélyhelyzetet elsők között rendelte el, az első járványhullám után több mint négyezer ápolót, orvost, medikust képeztek ki a védekezésre.

A legfontosabb szerep a vakcinák engedélyezésével hárult az OGYÉI-re, amit más országok hatóságaihoz képest sokkal rugalmasabban, gyorsabban végzett el - hangoztatta.



Kiemelte, Magyarország volt az egyetlen ország, ahol ötféle vakcina állt rendelkezésre, ezzel négyezer életet mentettek meg, és az oltásoknak volt köszönhető, hogy Magyarország érte el először a 25 és 50 százalékos átoltottságot.



Az új székházra térve úgy fogalmazott, hogy "illő volt" egy modern, a szakmai munkának megfelelő székházat biztosítani az OGYÉI-nek.



Azt mondta, hogy az elmúlt évek egészségügyi fejlesztéseinek és a járványra adott intézkedéseknek köszönhetően a többlethalálozási adatokat nézve összességében Magyarország a jobban védekező országok közé tartozik.



Müller Cecília országos tisztifőorvos megemlítette, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) és az OGYÉI-nek közös "előintézete", az egykori Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) falai között dolgozták ki azokat a szakmai módszertani anyagokat, amelyek ma is a hatósági munka szerves részét képezik.



Az együttműködés ma is szoros a két intézet között, hiszen többi között a népegészségügy, a megelőzés is igényli a közös munkát - tette hozzá.



A szakember kiemelte, a koronavírus-járvány új helyzetet teremtett, de bízik abban, hogy az NNK és az OGYÉI kölcsönösen tanultak egymástól. Mindig hiteles és szakmailag alátámasztott információt kell nyújtani, mert ezek is hozzájárulnak a lakosság egészségi állapotának javulásához és az egészségben eltöltött életévek számának növeléséhez - hangoztatta Müller Cecília.



Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkára a konferenciát megelőző székházavatáson azt mondta: annak, hogy a magyar gyógyszerészet ennyire elismert, egyik legfontosabb sarokköve mindenképpen a gyógyszerbiztonság, amelynek fő letéteményese egyértelműen az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet.

Ugyanakkor az OGYÉI nemcsak hatóságként végez pótolhatatlan munkát; a gyógyszerek engedélyezésén és nyilvántartásán túl alapvető szerepe van a gyógyszerellátás folyamatosságának fenntartásában, az elérhető készítmények folyamatos korszerűsítésében, vagy éppen a gyógyszerhasználatból fakadó veszélyek minimalizálásában - mondta az államtitkár.



Az OGYÉI-nek hídszerepe van a gyakorlati munka, a gyógyítás és a tudományos munka, a kutatás között, alapvető a szerepe a gyógyszerészetet érintő ismeretek továbbadásában, a gyógyszerészek képzésében, a felhasználók tájékoztatásában is - fejtette ki, hozzátéve, hogy ezeken kívül az Európai Gyógyszerügynökség tagjaként jelentősen hozzájárul az Európai Unió lakosainak biztonságos gyógyszerellátásához is.



AZ OGYÉI nemcsak egy fontos hivatal, hanem a szakma és az egész társadalom fontos, szemléletformáló eleme is - jelentette ki Takács Péter.



A költözéshez, az épület berendezéséhez és az informatikai hálózat kiépítéséhez a kormány 600 millió forinttal járult hozzá - ismertette az államtitkár.



Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója az MTI-nek elmondta, a hatóság XIII. kerületi Szabolcs utcai új - 10 ezer négyzetméteres - székházába négyszáz munkatárs és két laboratórium költözött.



Az egykori kórházépület teljes rekonstrukcióra szorult, a munkálatokat két év alatt fejezték be.