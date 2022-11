Energiaválság

Több intézményt bezárnak az energia drágulása miatt átmenetileg Békéscsabán

Több, főként a sportot és a kultúrát érintő korlátozásról döntöttek Békéscsabán az energia drágulása miatt - közölte közösségi oldalán Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester.



Azt írta, a Munkácsy Mihály Múzeum kiállítótermei december 23-tól március végéig zárva tartanak. Ez alól kivétel a Munkácsy Mihály - Egy géniusz diadala kiállítás, amely csütörtöktől vasárnapig látogatható lesz.



A Békéscsabai Jókai Színházban december 20-tól csak a munkavégzés, próbák megtartása engedélyezett legalább 3 hónapig. A Békéscsabai Napsugár Bábszínházban előadást csak a próbateremben lehet tartani. A Csabagyöngye Kulturális Központ és az Arany János Művelődési Ház január 1. és március 31. között zárva tart; két városrészben a közösségi ház csak részlegesen nyit ki ezen időszakban. A Békés Megyei Könyvtár havonta két szombati napon lehet nyitva; a fiókkönyvtárak március végéig bezárnak.



A CsabaPark nyitvatartási ideje szűkül, azon túl a közvilágítás sem üzemel.



A Sportcsarnokban edzeni csak edzőfény mellett lehet; a mérkőzéseket azonban megtartják. Az NB II-ben szereplő focicsapat nem játszhat villanyfényes mérkőzést.



Szarvas Péter hangsúlyozta, a bölcsődei, óvodai, szociális ellátást és az egészségügyi alapellátást, valamint a buszközlekedést továbbra is biztosítják. Ahogyan a közvilágítást is, mivel azt az elmúlt években nagyrészt mindenhol energiatakarékos LED-esre cserélték; de egyes kevésbé forgalmas területeken késő éjjel várható a fényerő csökkentése.



Az Árpád Fürdő a kormány 25,4 millió forintos támogatása révén év végéig nyitva marad. A folytatásról tárgyalnak majd minisztériumi illetékesekkel - jegyezte meg.



A polgármester közölte, energiamegtakarítást eredményező beruházásokra - egyebek mellett LED-es izzócserékre - 74 millió forintot ad az önkormányzat az intézményeknek. Hozzátette, emelték a lakhatási támogatás mértékét, valamint a szociális tűzifakeretet, hogy ezzel is segítsék a rászoruló családokat.