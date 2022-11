EU

Az SZFE vezetősége kifogásolta, hogy nem hallgatta meg őket az EP küldöttsége

A Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) vezetősége kifogásolta, hogy nem hallgatta meg őket az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottságának delegációja budapesti látogatása során, így nem számolhattak be az intézmény működésével kapcsolatos pozitív fejleményekről - hangzott el az SZFE sajtótájékoztatóján pénteken Budapesten.



A sajtótájékoztatón Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő emlékeztetett rá, hogy a delegáció két és fél napot töltött Budapesten.



Bocskor Andrea azt mondta: a delegáció programját látva szembetűnő volt az a kiegyensúlyozatlanság, ami egyes panelbeszélgetések során fennállt. Ezt az EP-képviselő szóvá is tette a bizottságnál, amire - mint mondta - az volt a válasz, hogy az egyensúly úgy jön létre, hogy a delegáció tagjai találkoznak kormányzati szereplőkkel is.



Az EP-képviselő szerint "két nagy igazságtalanság lógott ki a programból", az egyik a médiapanel volt, amelyre csak balliberális médiumokat hívtak meg, konzervatív hírportál vagy újságíró nem kapott rá meghívást.



Hozzátette: a délutáni akadémiai szereplőkkel, illetve művészekkel és civil szervezetekkel való találkozó során szembetűnő volt, hogy arra meghívták a FreeSZFE-t, viszont maga az SZFE vezetősége nem kapott rá meghívást. Így nem tudtak beszámolnia a modellváltás pozitív fejleményeiről, ezáltal csak prekoncepciói lehetnek a delegációnak.



"Felveti a kérdést, ha meghallgatták az egyik felet a modellváltásról, miért nem voltak kíváncsiak a másik fél véleményére is"- mondta. Hozzátette: "szerencsére a delegáció tagjai ma találkozhattak a Magyar Rektori Konferencia több rektorával, így szembesülhetettek azzal, hogy vannak pozitív tapasztalatok is a modellváltó egyetemek működésével kapcsolatban".



Vidnyánszky Attila a sajtóeseményen döbbenetesnek és egyoldalúnak nevezte a bizottság eljárását. "Döbbenetes, hogy Brüsszelben mennyire nem akarnak szembesülni a valósággal, mennyire fájóan egygondolatúság felé akarják tolni az egész európai kultúrát" - hangsúlyozta az SZFE kuratóriumának elnöke.

Kifogásolta, hogy a delegáció az alternatív színházi világból hívott meg szereplőket a találkozóra, amely a színházi szakma tizedét sem teszi ki, míg a magyar kőszínházi szakmából senki sem vehetett részt az eseményen. "Nyilván zavart volna az ottlétünk, mert a panaszáradat közepén elmondtuk volna azt, hogy sehol a környéken nincs ilyen fejlett színházi struktúra, mint Magyarországon"- tette hozzá.



"Ez a találkozó számomra azt bizonyítja, hogy már kommunikálni sem akarnak, már a vita lehetősége sincs megadva"- fogalmazott a kuratóriumi elnök. Hozzátette: "Egy gittegyletszerűen működő intézményből tettünk egy nagy lépést az egyetemi működés felé." Vidnyánszky Attila úgy fogalmazott: szabályszerűség, rendezettség szempontjából olyan szintű előrelépés történt egy sor területen, amelyről most nem tudtak beszélni, ami nagyon fájó.



"Kíváncsisággal nem vádolható az idelátogató bizottság" - hangsúlyozta Rátóti Zoltán, az SZFE rektora. "De végül is képviselve voltunk, hiszen meghívták Forgács Pétert is, aki még az előző hónap végén is nálunk vette fel a fizetését, úgy, hogy a FreeSZFE-n tanított" - mondta.



Az átalakítás pozitív fejleményei között említette, hogy soha nem állt még az egyetem rendelkezésére annyi tanterem, mint amennyi jelenleg az intézmény területén található. Emellett kitért arra, hogy átlagosan több mint 16-szoros volt a túljelentkezés az intézménybe. A rektor cáfolta, hogy kirekesztőek lennének bárkivel, mint mondta, mindenkinek lehetőséget nyújtanak, mindenki számára elérhető, európai szintű egyetemet szeretnének létrehozni.



Szarka Gábor kancellár úgy fogalmazott: "a bizottság tevékenysége rávilágított arra, hogyan működik a miáltalunk képviselt értékrenddel kapcsolatos hátrányos megkülönböztetés folyamatosan". Mint mondta, modellváltó egyetemként nem szorulnak a kormány védelmére, szakmai munkájukkal, fejlesztéseikkel kell bizonyítaniuk, hogy a modellváltás eredményes volt.



"Ezt sokszorosan megtettük, de jó lett volna, ha egy megfelelő fórumon el tudtuk volna mondani" - hangsúlyozta. A kancellár szerint ez a helyzet azoknak a hallgatóknak és oktatóknak kellemetlen, akik bizalmat fektettek az egyetembe, végzik a szakmai munkát, de nem tudják a hangjukat hallatni. Ez hátrányos megkülönböztetés - mondta.