Energiaválság

Újranyit a városi uszoda Nyíregyházán

Kormányzati támogatás segítségével újranyit az október elején, a megemelkedett távhődíjak miatt ideiglenesen bezárt Eissmann Városi Sportuszoda Nyíregyházán - tette közzé közösségi oldalán a város polgármestere pénteken.



Kovács Ferenc (Fidesz-KDNP) Facebook-bejegyzésében emlékeztetett: ahogyan a múlt heti közgyűlés energiaválsággal kapcsolatos előterjesztésében is jelezték, a helyhatóság tárgyalásokat folytatott a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkárságával az uszoda továbbműködtetéséről.



"Csütörtökön megérkezett a támogatási okiratról szóló értesítés, mely szerint a kormányzati támogatásnak köszönhetően év végéig újra nyitva tarthat az uszoda, mely napi 800 gyerek sportolási lehetőségét biztosítja" - közölte a polgármester. Hozzátette: így az Úszó nemzet program, a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakága és az Aqua Sportegyesület is tovább folytathatja a sportszakmai munkát a létesítményben.



Pénteken elkezdődhet a medencetér és a medencék felfűtése, így hétfőn a Nyíregyházi Sportcentrum úszó szakágának edzéseit is megtartják az uszodában - jelezte.



A nyíregyházi önkormányzat közgyűlése múlt csütörtökön döntött arról, hogy az energiaárak emelkedése miatt költségcsökkentő intézkedéseket vezet be saját tulajdonú szociális és kulturális intézményeinél. Ennek értelmében november elejétől bezárt, vagy decembertől bezár több kulturális intézmény, a múzeum, a színház, a művelődési központ, a városi könyvtár, valamint nem fogad látogatókat több fürdőhely és a Continental Aréna sem.