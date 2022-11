Kormány

Egyelőre nem kezdődik el az Országház belső felújítása

A kormány a szankciós válság miatt és a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felfüggesztett minden, még el nem kezdett beruházást. 2022.11.03 17:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egyelőre nem kezdődik el az Országház belső felújítása - közölte az Építési és Beruházási Minisztérium csütörtökön az MTI-vel.



A tárca közleményében hangsúlyozták: a kormány a szankciós válság miatt és a költségvetési egyensúly megőrzése érdekében felfüggesztett minden, még el nem kezdett beruházást. Ez érvényes az Országház amúgy időszerűvé vált belső korszerűsítésére is - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a Magyar Közlöny szerdai számában megjelent kormányhatározat nem az Országház felújításáról, hanem a várhatóan többéves belső felújítás lehetőségeinek megvizsgálásáról szól. A kormány arról döntött, hogy amikor az anyagilag lehetséges, támogatja a sok szempontból elavult Országház belső rekonstrukciójának elindítását - jelezték.



A 120 éves Országház külső felújítása ugyan befejeződött, de ahhoz, hogy a következő 120 évben is a magyar törvényhozás otthona lehessen, energetikai, gépészeti, biztonsági rendszereit, elektromos hálózatát sürgősen korszerűsíteni kell - emelték ki.



Ahhoz, hogy ezt a munkát a szakemberek az anyagi források rendelkezésre állása után megkezdhessék, most arra van szükség, hogy a rekonstrukció lehetőségeiről 2023 közepéig terv készüljön. Mindaddig az Országgyűlés épületének belső, tervezett munkálatai - bár időszerűek és szükségesek - "most még bizonytalan tervek" - fogalmaztak a közleményben.