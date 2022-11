Egészségügy

Megújult az arcrekonstrukciós centrum az I. sz. gyermekklinikán

A centrumban mintegy 1200 ajak- és szájpadhasadékos gyereket látnak el, az új orvosi képalkotó berendezéssel a fogak és az arckoponya részletgazdag megjelenítése mellett az arcüregek, a közép- és belsőfül is vizsgálható. 2022.11.02 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Új műtőegységgel, modern CT-berendezéssel szerelték fel a Semmelweis Egyetem (SE) I. sz. Gyermekgyógyászati Klinikáján működő arcrekonstrukciós centrumot; a beruházás egyetemi és pályázati forrásokból, valamint jelentős részben a Bókay Gyermekklinikáért Közhasznú Alapítvány gyűjtési akciójából és külső adományozók segítségével valósulhatott meg mintegy 160 millió forint értékben.



Az SE szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében idézi Merkely Béla rektort, aki azt mondta, a gyerekeket nem kell ide-oda küldözgetni, itt rendelkezésre áll a szakembergárda és a szakmai háttér, a sebészeti, a fül-orr-gégészeti, a logopédiai, a szoptatási tanácsadás, a pszichológiai, genetikai ellátás.



A centrumban mintegy 1200 ajak- és szájpadhasadékos gyereket látnak el, az új orvosi képalkotó berendezéssel a fogak és az arckoponya részletgazdag megjelenítése mellett az arcüregek, a közép- és belsőfül is vizsgálható. Ez fül-orr-gégészeti, illetve fogászati gócszűrésre is alkalmas, valamint a műtéti rekonstrukció optimális stratégiájának megválasztásához fontos - emelte ki.



Nagy Krisztián, az arcrekonstrukciós részleg vezetője elmondta, a fekvőbetegeket ellátó osztályból, ambuláns egységekből és műtőből álló részlegen öt sebész, két fül-orr-gégész, három szakápoló, három logopédus, szoptatási tanácsadónő, és külön páciens-koordinátor foglalkozik a betegekkel. A szakember hozzátette, többségében négyévesnél fiatalabb gyerekeket látnak el, de ezen belül minden második betegük egyévesnél is fiatalabb.



A műtőberuházás része volt a modern levegőztető-rendszer, a műtőasztal, műtő lámpák, és a megfelelő műszerezettség. Nemcsak veleszületett arcfejlődési rendellenességgel, hanem általános fül-orr-gégészeti panaszokkal is felkereshető az intézmény - írták.



A modern, alacsony sugárdózisú CT-berendezéssel egyedülálló módon mozgóképek is készíthetők, így lehetőség van az állkapocsmozgások, illetve lágyrészmozgások megjelenítésére is, ami a különböző nyelési-, hangképzési-, illetve a szájpadhasadéki és a beszédjavító műtétek esetében nagy segítség.



A beruházás részeként kialakítottak az intézet belső udvarán egy szabadtéri pihenőteret is a gyakorlatukat itt töltő hallgatók számára.