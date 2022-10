Környezetvédelem

Megduplázza termelését a biológiailag lebomló térkitöltő habot gyártó magyar cég

Kétszeresére (100 000 literre) növeli kapacitását novemberben a dobozokban szállított áruknál használt GreenFill biológiailag lebomló térkitöltő habot gyártó AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft. - közölte a vállalat az MTI-vel.



A közleményben felhívták a figyelmet a kőolajszármazék polisztirol térkitöltő anyagok súlyos természetkárosító hatására, megjegyezve, hogy a környezetbarát termékek iránt jelentősen nő a kereslet. A cég emiatt úgy döntött, hogy novemberre megduplázza gyártókapacitását Bács-Kiskun megyei telephelyén.



A környezetbarát GreenFillt - a dobozokban lévő légüres tér kitöltésére szolgáló anyagot - kukoricakeményítőből, a nyersanyag extrudálásával állítják elő, szintetikus összetevőt egyáltalán nem tartalmaz, káros környezeti hatása nincs - írták.



A közleményben kiemelték, hogy a cég Magyarországon egyedüliként állít elő megújuló technológiával a dobozokban lévő légüres tér kitöltésére szolgáló anyagot.



Magyar Kálmán, a cég ügyvezetője közölte, a kukoricakeményítőből készülő térkitöltő hab feloldható vízben, komposztálható, így a használatával hulladék nem keletkezik, és mivel nagyon könnyű, nem befolyásolja jelentősen a csomag súlyát, formájának köszönhetően pedig tökéletesen körülveszi a termékeket és nem elektro-statikus.



Hozzátette: a termék több színváltozatban is elérhető, emiatt különféle márkák brandépítésre is felhasználhatják.



Az AMCO Csomagolástechnikai és Konzultációs Kft. 30 éve van jelen a piacon, és 2017 óta gyárt Magyarországon egyedüliként megújuló technológiával térkitöltő anyagot. Ma már Erdélyben és a Vajdaságban is van gyártóegységük.



A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a 2020-as üzleti évben 24 dolgozót foglalkoztattak, 2021-ben 23-at. A cég éves nettó árbevétele 2020-ban 703 millió forint volt, 2021-ben 1 milliárd 73 millió forintra nőtt, adózott eredménye 2020-ban 5 millió 270 ezer forint, 2021-ben 14 millió 750 ezer forint volt.