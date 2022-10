Országgyűlés

A nevelőszülőket segítő törvénymódosítást nyújtott be Zsigó Róbert és Nacsa Lőrinc

Össze szeretnék vonni a nevelési díjat és a külön ellátmányt, így a két jogcím összegéből létrejönne a nevelési ellátmány. 2022.10.27 20:01 MTI

A nevelőszülőket segítő törvénymódosítást nyújtott be az Országgyűlésnek Zsigó Róbert, a Fidesz frakcióvezető-helyettese, fideszes országgyűlési képviselő és a KDNP-s Nacsa Lőrinc.



Nacsa Lőrinc a Facebook-oldalán közölte: sok munka és egyeztetés után csütörtökön Zsigó Róberttel egy módosítást nyújtott be a gyermekek védelméről szóló törvényhez annak érdekében, hogy segítsenek a hatalmas munkát végző nevelőszülőknek.



Hozzátette, hogy az egyszerűsítés végett össze szeretnék vonni a nevelési díjat és a külön ellátmányt, így a két jogcím összegéből létrejönne a nevelési ellátmány. A mostani összeget módosító javaslatuk értelmében 2023. január 1-jével 25 százalékkal emelnék.



A parlament honlapján közzétett módosító javaslat szerint a nevelési ellátmány a gyermek, fiatal felnőtt élelmezésére, ruházkodására, tankönyvére, tanszerére, a tanulmányai végzéséhez és munkavégzéséhez szükséges egyéb eszközökre, költőpénzére, egészségügyi ellátására, valamint a lakásfenntartási költségeinek kiegészítésére fordítható a nevelőszülőt megillető családi pótlékkal együtt.



A gyermek, fiatal felnőtt ellátására szolgáló nevelési ellátmányból is fedezhetőek az ennek és a családi pótléknak a fogadása érdekében létesített bankszámla és az ahhoz kapcsolódó bankkártya költségei - áll a dokumentumban.