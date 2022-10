Fejlesztés

Fővárosi Önkormányzat: széles körű együttműködéssel valósulhat meg a pesti alsó rakpart fejlesztése

A tervezett felújítással a 21. század igényeire és kihívásaira, így a klímaváltozás hatásaira is reflektáló, színvonalas közterület jöhet létre a belvárosi partszakaszon. 2022.10.28 00:30 MTI

Nyilatkozatot fogadtak el csütörtökön a pesti alsó rakpart jövőjével foglalkozó partnerségi egyeztetés résztvevői, e szerint a fejlesztés széles körű együttműködéssel valósulhat meg - közölte a Fővárosi Önkormányzat az MTI-vel.



Azt írták, a nyár elejétől egyeztetnek civil szervezetekkel - többek között a Magyar Autóklubbal, a Magyar Kerékpárosklubbal, a Levegő Munkacsoporttal, a VALYO - Város és Folyó Egyesülettel és a Személyhajósok Szövetségével - a rakpart jövőjéről, a csütörtökön aláírt nyilatkozat a rakpart jövőképe mellett a tervezéshez és a kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó együttműködés kereteit is rögzíti.



A tájékoztatás szerint a tervezett felújítással a 21. század igényeire és kihívásaira, így a klímaváltozás hatásaira is reflektáló, színvonalas közterület jöhet létre a belvárosi partszakaszon.



Közölték, a részt vevő szervezetek támogatják azt az elképzelést, amelynek célja a pesti alsó rakparton a zöldfelületek növelése, a szabadidős szolgáltatások bővítése, a gyalogos és kerékpáros közlekedés segítése, a turisztikai és hajós forgalom rendezett kiszolgálása. Mindez szakaszosan eltérő kialakítással, ütemezetten valósulhat meg a következő években.



A most megkötött együttműködési nyilatkozat alapján folytatódhat a rakpart tervezése, de ezzel párhuzamosan folytatódnak a tesztek is, például a rakpart hétvégi gyalogos-kerékpáros megnyitása. Ez a kivitelezés első ütemében azokon a szakaszokon - például az id. Antall József rakparton - történhet meg, amelyeken a pesti alsó rakpart közúti átmenő forgalmára nincs végleges hatással.



Hozzátették, a tesztek tapasztalatainak értékelése alapján, ha az eredmények bizonyítják a város közlekedésének működőképességét, a kivitelezés további ütemében egyes szakaszokon teljes szélességben gyalogosbarát sétányokat hozhatnak létre.



Közölték, a kivitelezés több ütemre bontása lehetőséget teremt arra, hogy a végleges átalakítás előtt kiterjesztett és alaposan vizsgált tesztidőszakot lehessen tartani, ezért a nyilatkozat aláírói támogatják, hogy a hétvégi alkalmak mellett akár a nyári tanítási szünetben, akár hétköznap esténként - a délutáni csúcsforgalom után - megnyíljon a rakpart a gyalogosok előtt.



Támogatják továbbá, hogy az ideiglenes megnyitások a tervezett új közterületi funkciókat - például a tavaly kipróbált pihenőpartot - is modellezzék.



A nyilatkozat rögzíti, hogy tesztidőszakok eredményeit közösen kidolgozott mérési sztenderdek alapján kell majd megvizsgálni.



A koncepció szerint az id. Antall József rakparton megmarad az irányonként 2x1 forgalmi sáv, 30 kilométer/óra forgalomcsillapítással. A parkolósávot irányhelyes kerékpársávok váltják, megújul a Duna-parti gyalogos sétány, bővülő zöldfelületekkel és a jelenleginél sokkal több fával szegélyezve.

A Jane Haining rakparton a kikötők kiszolgálása érdekében megmarad egy szervizút, ami a kerékpáros és rolleres forgalomnak ad helyet. A széles gyalogos sétányon a teresedések alkalmasak lesznek kávézóteraszok kialakítására és időszakos események megszervezésére.



Az Erzsébet híd pesti hídfőjénél a közúti forgalom a felső rakparton kapacitáscsökkenés nélkül is megoldható, ami az elképzelés szerint lehetővé teszi, hogy az alsó rakpartot teljes szélességben a gyalogosok használhassák. A sétányhoz közvetlenül kapcsolódik a rakpart alsó lépcsősora, ami egy Budapesten egyedülálló, közvetlen vízparti köztérré alakulhat.



A Belgrád rakparton a házak felőli oldalon megmaradna egy forgalomcsillapított utca a helyi forgalom számára. A környéken élők mindennapjait segítené a parkolóhelyek rendezése, valamint kizárólag a helyiek által használható lakossági parkolóhelyek kialakítása. A víz felőli oldalon megmaradna egy szervizút a hajóállomás épületeinek kiszolgálására, amely mellett önálló kerékpárút épülne. A kikapcsolódásra a szélesebb gyalogos sétány, valamint a hajóállomás épületeiben található kávézók és éttermek kínálhatnak majd lehetőséget.



A Fővárosi Önkormányzat szerint a rakparti sétány a Fővám téren át kapcsolódik majd a nemrég szintén fővárosi támogatással megújult Nehru-parthoz, valamint a Millenniumi városközpont parti sétányához, és mindez azt jelenti, hogy néhány éven belül az Árpád hídtól a Rákóczi hídig tartó, csaknem 10 kilométeres, egybefüggő Duna-parti gyalogos tengely jöhet létre.