Illegális bevándorlás

Bakondi: idén eddig 225 ezer embert fogtak el tiltott határátlépés közben

Idén október közepéig 225 ezer embert fogtak el tiltott határátlépés közben, míg tavaly ez a szám egész évben 122 ezer volt - közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Bakondi György azt mondta, a szerb-magyar határ térségében feltorlódtak az illegális határátlépők, mert a magyar határt nagyon szigorúan őrzik.



"Itt megakadnak és mindenféle kísérleteket hajtanak végre a sikeres átjutás érdekében" - fogalmazott. Mint mondta, előfordul, hogy a migránsok fegyverrel fenyegetőznek, rongálnak és nagy csoportban próbálnak átjutni a határon.



Szólt arról is, hogy jelenleg több mint 3,7 millió regisztrált menekült van Törökországban, de azt megbecsülni sem lehet, hogy mennyien lehetnek ott illegálisan.



Bakondi György szavai szerint az utóbbi években jelentősen nőtt az Iránból, Afganisztánból, Indiából, Pakisztánból és Nepálból érkezők száma.



Hozzátette: a migrációs "csomópont" áttevődött a görög zöldhatárra, majd innen Bulgárián, Észak-Macedónián és Szerbián keresztül érkeznek az emberek a magyar határhoz.



A magyar kerítésnek van egy bizonyos terelő hatása, amit erősített az, hogy Szlovéniában elbontják a kerítést - mondta, hozzátéve, hogy ugyanakkor az embercsempészek továbbra is a magyar határon próbálják átjuttatni a migránsokat.



Bakondi György az M1 aktuális csatorna reggeli műsorában elmondta azt is, hogy a magyar-szerb határon osztrák, cseh, szlovák és török rendőrök is segítik magyar kollégáik munkáját.



Hangsúlyozta, úgy tűnik, egyre több ország ismeri fel, hogy az Európai Unió "súlyosan elhibázott migrációs politikájával" szemben, a szétosztást sürgető kvóták helyett a határok őrizetére kell hangsúlyt fektetni.