Egészségügy

Figyelmeztet az NNK: ólom kerülhet a csapvízbe

A vezetékes víz a legtöbb településen kiváló minőségű Magyarországon, de a régi vízvezetékekből ólom kerülhet a csapvízbe, ami veszélyes - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a Facebook-oldalán, az Egészségügyi Világszervezet "Ólom prevenciós hetéhez" kapcsolódva.



Azt írták, Magyarországon a vezetékes csapvíz a legtöbb településen kiváló minőségű, de az elosztóhálózatban - annak nem megfelelő anyaga vagy állapota miatt - bizonyos káros anyagok megjelenhetnek benne.



Az egyik ilyen káros anyag az ólom, amely elsősorban a régi épületekben lévő ólomcsövekből kerülhet a csapvizünkbe - hívta fel a figyelmet az NNK. Közölték azt is, az Egészségügyi Világszervezet Ólom Prevenciós Hetének keretében a következő napokban több posztjukban fognak ezzel a témával foglalkozni.



A bejegyzésben megjelölték a csapvíz ólomtartalmáról készített kockázati térképet, amely segítségével bárki megtudhatja, lakóhelye szerint mekkora az ivóvízben előforduló ólom kockázata. A térkép a https://efop180.antsz.hu/csapviz-olomtartalom-kockazati-terkep.html oldalon érhető el.



A honlapon azt írták, a térkép az országos ólomkockázat-felmérés eredményein alapul, amelyben 2800 mintát vizsgáltak meg. Az ólomkockázat épülettömb-szinten van megadva, ezért egy adott épület, lakás kockázata eltérhet az épülettömbre becsült átlagos kockázattól, mivel egy régi építésű, magas kockázatúnak ítélt épülettömbön belül lehet új építésű épület (aminek a kockázata alacsony) és ennek a fordítottja is igaz lehet. A kockázatot az is csökkenti, ha egy régi épületben a régi ólom vízvezetékeket már kicserélték.



A kockázat pontosabb meghatározásához a honlap látogatói használják a kockázati kalkulátort is - ajánlotta az NNK.